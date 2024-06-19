الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي لبناني لـ"الدستور": معظم اللبنانيين يعيشون ساعات ترقب

الدكتور مصطفى علوش
الدكتور مصطفى علوش

اعتبر السياسي اللبناني وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، إن ما يحدث حاليًا من تصعيد على جبهة لبنان بين حزب الله والكيان الإسرائيلي المحتل، يأتي في سياق إقحام لبنان في حرب غزة بالوكالة عن إيران.

وقال علوش في تصريحات لـ"الدستور": "يأتي هذا التصعيد ضمن سياق ما يحدث منذ السابع من أكتوبر عندما قرر حزب الله، الرد من خلال لبنان باسم إيران لتأكيد مشاركتها بالوكالة في حرب غزة، بالمحصلة فإن حسابات الرد المدروس، أو المشاغبة المضبوطة وصلت إلى لحظة التحول إلى حرب مفتوحة وشاملة"، لافتًا أنه في الوقت الحالي لم يعد بالإمكان حصر مفاعيل هذا الحرب، ولا حصرها في نطاق جغرافي واحد.

تابع: "وبالرغم من تهديدات إيران بالتدخل لمصلحة حزب الله في حال حرب شاملة، لا يمكن التأكيد بأنها سوف تتحرك بهذا الاتجاه لعلم قادتها بأنها ستواجه الولايات المتحدة معها".

واختتم علوش تصريحاته قائلًا:" بالمحصلة فإن معظم اللبنانيين يعيشون ساعات ترقب لما قد ينزل من كارثة إضافية على ما يعيشونه أصلا"، لافتًا إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان منذ اندلاع ثورة أكتوبر 2019.

حسن نصرالله يؤكد استعداده للحرب مع اسرائيل

من جانبه  حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، الحكومة القبرصية من فتح مطاراتها وقواعدها للعدو الإسرائيلي، لاستهداف لبنان، معتبرًا أن ذلك  يعني أنها أصبحت جزءًا من الحرب.

وأضاف نصرالله: "ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال إعلاميًا عن حرب لا يخيفنا ويجب ألا يخيفنا"، متابعًا: "العدو يعرف جيدًا أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام ويعرف ما ينتظره، لذلك كان مردوعًا على مدى 8-9 أشهر".

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