حبس السائق المتهم بدهس مشجعتين لنادى الأهلى أمام استاد برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس المتهم ف.ع.ح، سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالقتل الخطأ والتسبب في وفاة مشجعتين نادي الأهلي بعد صدمهما بالطريق الصحراوي أمام استاد برج العرب، عقب مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وسرعة طلب تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصها، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه أي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

وكشفت النيابة العامة بالإسكندرية، بعد معاينة مسرح حادث تصادم سيارة بمشجعتي فريق نادي الأهلي أمام استاد برج العرب غرب الإسكندرية، عدم وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة وإثبات إضاءة كافية بالطريق المشار إليه من عدمه، كما انتهت معاينة موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بالطريق السريع أمام بوابات الخروج باستاد برج العرب، ووجود آثار لإطارات السيارة المتسببة في الحادث ناتجة عن استعمال الفرامل، وقياس طولها لتحديد سرعة السيارة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الواقعة من مشجعى نادى الأهلى الذين كانوا بصحبة الضحيتين وقرروا أنهم عقب خروجهم من الاستاد بعد انتهاء مباراة فريقهم، كان عليهم عبور الطريق للجهة الأخرى استعدادًا للعودة إلى القاهرة، وعند محاولة الضحيتين، عبور الطريق صدمتهما السيارة التي كانت مسرعة، وعلى الفور اتصلوا بالإسعاف وشرطة النجدة.

وأضاف الشهود أن صدمة السيارة دفعت الضحيتين إلى عدة مترات بسبب قوتها، وعندما أسرعوا لنجدتهما فوجئوا بالدماء تنزف من أماكن متفرقة من جسديهما، مؤكدين أن سبب الحادث يرجع إلى عدم وجود إضاءة كافية بالطريق السريع أمام الاستاد.

تسليم جثماني مشجعتي الأهلي

وتسلم أهالي مشجعتى فريق النادي الاهلي، جثمانيهما من مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، عقب انتهاء النيابة العامة من الكشف الطبي عليى الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما إلى مثواهما الأخير، بعد وفاتهما في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة نادي الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

حيث تسلم خال المشجعة الأولى نرجس.ص، الجثمان والتحرك به إلى محافظة القاهرة، كما تسلمت والدة نورهان.ن، جثمان المشجعة الثانية والتحرك به إلى محافظة المنوفية، إلى مسقطي رأسيهما لدفنهما في مقابر العائلة.

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، إلى مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتي نادي الأهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بمصرع فتاتين

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

انتقال رجال الشرطة

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت عن وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان.ن، ونرجس.ص، توفيت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمجرد وصولها المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد نعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، مشجعتي نادي الأهلي المتوفيتين في حادث سير أمام استاد برج العرب، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريقين بفوز نادي الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، في استاد برج العرب.

كما أصدر النادي بيانًا رسميًا، نعى فيه المشجعتين، قال فيه مصيلحى إن الحادث أدمى قلوبنا جميعًا، إذ راح ضحيته زهرتان في عمر الشباب، معزيًا مجلس إدارة نادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأسرتي المشجعتين.