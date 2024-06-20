تمثل مواعيد مباريات كرة القدم أهمية لعشاق الساحرة المستديرة المتابعين بشغف للمنافسات بين الفرق المفضلة لهم خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد مباريات يورو 2024 في النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا والتي تستضيفها هذا العام ألمانيا وتقام كل أربع سنوات وينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ننشر في هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في المباريات والبطولات والدوريات المقامة حاليا ومنها يورو 2024 وكذلك بطولة الدوري الأمريكي.

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة إسبانيا وإيطاليا في تمام الساعة 22:00

مباراة الدنمارك وإنجلترا في تمام الساعة 19:00

مباراة سلوفينيا وصربيا في تمام الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة لوس أنجلوس جالاكسي ونيو يورك سيتي في تمام الساعة 05:30

مباراة سان خوسيه إيرث كوايكس وبورتلاند تمبرز في تمام الساعة 05:30

مباراة سبورتينج كانساس سيتي وريال سولت لاك سيتي في تمام الساعة 03:30

مباراة دالاس ومينيسوتا يونايتد في تمام الساعة 03:30

مباراة سان لويس سيتي وكولورادو رابيدز في تمام الساعة 03:30

مباراة أوستن ولوس أنجلوس في تمام الساعة 03:30

مباراة هيوستن دينامو وسياتل ساوندرز في تمام الساعة 03:30

مباراة سينسناتي وفيلادلفيا يونيون في تمام الساعة 02:45

مباراة تورونتو وناشفيل في تمام الساعة 02:30

مباراة دي سي يونايتد وأتلانتا يونايتد في تمام الساعة 02:30

مباراة مونتريال ونيو يورك ريد بولز في تمام الساعة 02:30

مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في تمام الساعة 02:30

مباراة شارلوت وأورلاندو سيتي في تمام الساعة 02:30

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

مباراة حرس الحدود والترسانة في تمام الساعة 17:00

مباراة منتخب السويس وسبورتنج في تمام الساعة 17:00.

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