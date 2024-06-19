الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: المئات يتظاهرون فى عسقلان ضد حكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن المئات يتظاهرون في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

في سياق متصل، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي اليوم، اقتحمت مجموعة وعشرات من المتظاهرين وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية مقر هذه الجلسة ورفعوا لافتات يقولون فيها إنكم أنتم المذنبون، وطالبوا بإتمام صفقة تبادل وقاطعوا هذه الجلسة ما اضطر شرطة الاحتلال إلى تدخل حراس أمن الكينست الإسرائيلي وإخراج العوائل من هذه الجلسة وسحب هذه اللافتات.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يأتي في ظل تصاعد الاختلافات والأزمات في داخل الحكومة الإسرائيلية، وخاصة استطلاعات الرأي التي نشرها مركز حيفا للدراسات والأبحاث التي تقول إن أغلبية عظمى من المستطلع آراؤهم لا يثقون بأداء الحكومة الإسرائيلية خلال هذا الحرب، بالإضافة إلى تعمق هذه الأزمات والإنشقاقات في داخل الحكومة والتراشق الإعلامي.

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