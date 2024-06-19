الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير طاقة: أسعار النفط ستصل إلى 90 دولارًا للبرميل قريبًا

النفط
النفط

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة، إن العوامل التي أدت لهذه المستويات لأسعار النفط هى أن سوق النفط أو أساسيات سوق النفط قوية جدًا والطلب العالمي على النفط قوي جدًا، ثم إن قوة هذه الأساسيات بدأت تطغي على التلاعب بالأسعار في سوق النفط العالمي من جانب الولايات المتحدة وتجار النفط.

وأضاف سلامة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا هو السبب الرئيسي لذلك والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة لا تجد ما يكفي من النفط حتى تستطيع أن تبدأ في ملء خزاناتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أننا إذا وضعنا التوترات السياسية والعمليات العسكرية جانبًا نجد أن سعر خام برنت مقدر له أن يستمر في الارتفاع وسيصل قريبًا إلى 90 دولارًا للبرميل الواحد.

وأوضح أننا إذا أضفنا العوامل والتوترات السياسية نجد بحسب حجم هذه التوترات وتأثيرها على سوق النفط العالمي أعتقد أنها قد تزيد سعر النفط بنسبة 5 إلى 10 دولارات للبرميل الواحد، حتى الآن لا أتوقع حدود ذلك، كل ما أتوقعه أن أسعار النفط في اتجاه جيد وقد وصلت إلى ما يقرب 86 دولارًا للبرميل لخام برنت هذا اليوم.

القاهرة الإخبارية اسعار النفط سوق النفط التلاعب بالأسعار الولايات المتحدة المراقب

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