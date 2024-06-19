مكتب نتنياهو: الحكومة أقرت هدف تفكيك قدرات حماس والجيش مُلزم بذلك

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أقرت هدف تفكيك قدرات حماس والجيش مُلزم بذلك.

وبدوره، وصف المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري هدف القضاء على حركة حماس بأنه بعيد المنال، ما أثار رد فعل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال هاغاري لأخبار القناة الـ13 في مقابلة: "أولئك الذين يعتقدون أنه من الممكن إخفاء الأمر مخطئون"، مضيفًا أن أي شخص يعد بذلك فهو يضلل الجمهور.

ويقول: "إذا لم تجد الحكومة بديلًا - فسوف تبقى في غزة".

ردًا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان إن مجلس الوزراء الأمني ​​حدد كأحد أهداف الحرب تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية.

ويضيف البيان أن "الجيش الإسرائيلي ملتزم بالطبع بذلك".

انهيار حكومة نتنياهو مجرد مسألة وقف

وقال حزب شاس، الشريك السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي، الأربعاء، إن انهيار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مجرد مسألة وقت"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن حزب "شاس" الإسرائيلي.

وقالت إن مسئولي شاس شنوا هجومًا قويًا على حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بعد أن رفض الكنيست الإسرائيلي مشروع "مشروع قانون الحاخامات" المثير للجدل.

وسحب نتنياهو "مشروع قانون الحاخامات" يوم الثلاثاء من جدول الأعمال قبل قراءته الأولى في الكنيست، بحجة عدم وجود دعم الأغلبية.

ويضغط شاس من أجل تمرير مشروع القانون، الذي ينقل سلطة تعيين حاخامات بلديات من السلطات المحلية إلى وزارة الشئون الدينية، التي يرأسها وزير شاس، موشيه جافني.

لكن أعضاء حزب الليكود وحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، يعارضون المشروع.

وقال مسئول في شاس لم يذكر اسمه لإذاعة "كان" العامة: "لا يوجد ائتلاف، ولا يوجد انضباط، والشيء الأكثر إحباطًا هو أن الليكود حزب يتكون من 35 فصيلًا منفصلًا".

وأشارت الإذاعة إلى أن حزب شاس سيناقش الخطوات التي سيتخذها ردًا على رفض المشروع.

وتتكون الحكومة من أحزاب الليكود وشاس والقوة اليهودية والصهيونية الدينية ويهودت هتوراة، وانسحاب أي حزب منها سيؤدي إلى انهيارها.

وتطالب المعارضة الإسرائيلية منذ أشهر باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو، مدعيًا أنه "سيشل الدولة" وتجميد المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".​​

وتتهم المعارضة نتنياهو بانتهاج سياسات تخدم مصالحه الشخصية، خاصة في استمراره في منصبه كزعيم لإسرائيل، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة في القضاء على حماس وإعادة الرهائن من القطاع.