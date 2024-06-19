حياة كريمة تواصل توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات (فيديو)

تواصل مبادرة حياة كريمة توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات المصرية.

قالت مريم فخري، الرئيس التنفيذي لحياة كريمة، إنه لليوم التالي على التوالي، يتم توزيع لحوم الأضاحي بمشروع "صك الخير"، الذي أطلقته حياة كريمة العام الماضي، لتوزيع اللحوم على العديد من المحافظات.

وأكدت أن عمليات الذبح للأضاحي مستمرة بالمزرعة وكذلك عمليات التقطيع والتشفية وسط مشاركة كبيرة من المتطوعين.

الهدف من المبادرة

مبادرة حياة كريمة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ما يعكس جهود التضامن والتكافل الاجتماعي في البلاد.