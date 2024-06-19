الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من المواكب الجنائزية إلى الجداريات.. كتب رصدت أبرز طقوس الحج عند المصريين القدماء

كتاب رسوم الحج
كتاب "رسوم الحج"

ساعات قليلة ويودع الآلاف من الحجاج الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على أمل العودة مرة أخرى لرحاب أكثر الأماكن قدسية لدى المسلمين حول العالم.

حجاج بيت الله الحرام يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

وتنوعت مظاهر وطقوس  الحج عند المصريين على مر العصور والحضارات؛ ما بين الحج إلى أبيدوس (محافظة سوهاج حاليًا) مرتبطًا بعبادة الإله أوزوريس؛ إلى مظاهر وطقوس قافلة ومحمل الحج المصري قديمًا، حيث قوافل ورحلات الحُجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج؛ وغيرها من الطقوس والمظاهر. 

وبهذه المناسبة نستعرض أبرزها فى الأدبيات العربية والإسلامية:

فى مصر القديمة.. حيث المواكب الجنائزية وتقديم القرابين

رصدت الأدبيات المصرية والإسلامية في مصر القديمة، كيف كان الحج وطقوسه من المواكب الجنائزية وتقديم القرابين؛ حيث الحج إلى أبيدوس (محافظة سوهاج حاليًا) مرتبطًا بعبادة الإله أوزوريس، حيث كان يُعتقد أن زيارة المواقع المقدسة تؤمن الانتقال الآمن إلى الحياة الآخرة.

الحج: قصة أبيدوس "القِبلة" التي كان يحج إليها قدماء المصريين - BBC News عربي

قوافل ورحلات الحُجاج إلى الأراضي المقدسة

ومن طقوس ومظاهر الحج فى مصر القديمة إلى يوميّات الرحّالة؛ خاصة يوميات الرحالة البريطاني إِدوارد وِليم لاين، التي جمعها في كتابه "عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم"، حيث رصد الكثير من المشاهد والتفاصيل المتعلقة بالحجاج المصريين وقافلة سفرهم وعودتهم، وكذلك طقوس قافلة ومحمل الحج المصري قديمًا. 

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جداريات الحج فى الريف والصعيد المصري

وفي كتاب "Hajj Paintings رسوم الحج"، الصادر عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، رصدت عدسات كل من  المُصورة الأمريكية آن باركر، والكاتبة آفون نيل؛ مظاهر الاحتفالات الشعبية بأداء مناسك الحج في مصر على جدران البيوت في الريف والصعيد المصري تحديدًا، التي سجلت احتفالات ذويهم بتأدية المنسك الديني الأعظم وهو أداء فريضة الحج.

كتاب يرصد مُذكرات الحجيج الناطقة على جدران البيوت

وجمعت "باركر ونيل" تلك التجارب المصورة مدعومة بنصوص شارحة لطبيعة احتفالات المصريين منذ القِدم بأداء الركن الخامس.

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