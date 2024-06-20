الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 20 يونيو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

من أكثر العبادات أهمية هو الحفاظ على مواعيد الصلاة في وقتها للفروض الخمس لأن الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام التي يجب الالتزام بها.

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف التوقيت الجغرافي.

يستعرض موقع الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم   الخميس 20 يونيو 2024 في عدد من محافظات مصر وفق التوقيت المحدد لكل صلاة بها.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م 

موعد أذان العصر: 4:32 م

موعد أذان المغرب: 7:59  م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 1:02   م

موعد أذان العصر: 4:40 م

موعد أذان المغرب: 8:07 م

موعد أذان العشاء: 9:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 3:58  ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:31 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م 

موعد أذان العصر: 4:32 م

موعد أذان المغرب: 7:59  م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:58  م 

موعد أذان العصر: 4:32   م

موعد أذان المغرب: 7:59 م

موعد أذان العشاء: 9:31  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:05  ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م 

موعد أذان العصر: 4:33  م

موعد أذان المغرب: 7:59 م

موعد أذان العشاء: 9:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:55  م 

موعد أذان العصر: 4:21  م

موعد أذان المغرب: 7:49 م

موعد أذان العشاء: 9:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:25  ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م 

موعد أذان العصر: 4:09 م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:04  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 3:53 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:25 م

موعد أذان المغرب: 7:52  م

موعد أذان العشاء:  9:27 م.

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