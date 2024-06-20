عمرو جاد: توطين صناعة خامات الأودية بالتعاون مع ابدأ يعزز من صناعة الدواء المصرى

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية السابق أن الإعلان عن توطين صناعة خامات الأودية من خلال المبادرة سيعمل علي تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن المبادرة الوطنية لتنمية الصناعة "ابدأ" تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الدولي حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز النمو الصناعي من خلال دعم الشركات المحلية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي.

وأوضح أنه أحد الأسباب الرئيسية لأهمية مبادرة "ابدأ" هو دورها في خلق فرص عمل جديدة مع التركيز على تنمية الصناعات المحلية، يُتوقع أن تزيد الحاجة إلى العمالة المدربة في مختلف المجالات الصناعية. هذا يسهم في خفض معدلات البطالة، تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز المهارات الفنية للعمال المصريين.

وأشار الي أنه علاوة على ذلك، فإن المبادرة تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في الصناعة بدعم البحث والتطوير، يمكن للشركات المصرية تحسين جودة منتجاتها وتبني تقنيات حديثة تزيد من إنتاجيتها وكفاءتها. هذا بدوره يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

وأكد أنه من الفوائد الأخرى لمبادرة "ابدأ" هي تقليل الاعتماد على الواردات. من خلال دعم الصناعات المحلية، يمكن لمصر تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الأساسية، مما يقلل من الفجوة التجارية ويسهم في استقرار الاقتصاد المحلي كما أن تعزيز الإنتاج المحلي يقلل من الضغوط على العملة المحلية ويعزز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد من الجوانب المهمة أيضًا في هذه المبادرة من خلال التعاون مع المستثمرين والمطورين الصناعيين، يمكن للحكومة أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.

وأشار الي أنه بالإضافة إلى ذلك، تهدف مبادرة "ابدأ" إلى تطوير البنية التحتية الصناعية. هذا يشمل تحسين شبكات النقل والاتصالات، وتوفير الخدمات اللوجستية الضرورية، مما يسهل عملية الإنتاج والتوزيع ويسرع من النمو الصناعي.



وأكد إن المبادرة الوطنية لتنمية الصناعة "ابدأ" تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. من خلال التركيز على دعم الصناعات المحلية، تعزيز الابتكار، وتقليل الاعتماد على الواردات، تسهم المبادرة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين.