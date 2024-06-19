الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات فيديو قيام قائد سيارة ملاكى بأداء حركات استعراضية فى القاهرة

الامن المصرى - أرشيفية
الامن المصرى - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر، بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة والمركبة المستخدمة فى الواقعة.

الأجهزة الأمنية موقع انستجرام قائد سيارة ملاكى حركات استعراضية القاهرة وزارة الداخلية

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