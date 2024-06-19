الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: تدمير معبر رفح محاولة إسرائيلية لعزل غزة عن العالم

حماس
حماس

أكدت حركة حماس أن جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من واقع معبر رفح، وأنه سيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الحركة أن إقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بكافة مبانيه ومرافقه، هو إمعان في الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، وتأكيد على سلوك الاحتلال الفاشي.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه.

وأكدت الحركة أنها ستعيد تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد إزاحة الاحتلال عنه ودحر عدوانه عن كافة مناطق قطاع غزة.


وتابعت: “سنعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

القاهرة الإخبارية حركة حماس معبر رفح الجانب الفلسطينى الاحتلال الاحتلال الفاشي جرائم الإبادة الدولة الفلسطينية القدس

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