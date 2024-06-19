الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024|جمال موسيالا يمنح ألمانيا التقدم على المجر بالشوط الأول

جمال موسيالا
جمال موسيالا

تقدم منتخب ألمانيا على نظيره منتخب المجر في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو منتخب ألمانيا على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط بينهما.

وحاول لاعبو منتخب ألمانيا تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأولى لامتصاص حماس لاعبي المجر وتأكيد تفوقهم.

وأهدر كاي هافيرتز فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب ألمانيا في الدقيقة العاشرة بعدما نجح في 
استخلاص الكرة من مدافع المجر داخل المنطقة وانفرد بالحارس وسدد الكرة وتصدى لها الحارس وخرجت لركلة ركنية.

ونفذ توني كروس الركنية مباشرة ناحية روبرت أندريتش الذي سدد الكرة وارتطمت بجسد أحد مدافعي المجر وخرجت لركنية ثانية نفذها كروس وأبعدها الدفاع خارج المنطقة.

وسجل جمال موسيالا هدف التقدم لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 22 من عمر الشوط بعدما منح زميله جوندوجان تمريرة مفتاحية داخل المنطقة واستخلص مدافع المجر الكرة من جوندوجان وعاد واستخلصها منه ومررها لموسيالا القادم من الخلف وسدد الكرة قوية وارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وسدد دومينيك سوبوسلاي، لاعب المجر، ركلة حرة مباشرة ناحية مرمى ألمانيا في الدقيقة 25 وكادت أن تسكن الشباك قبل أن ينقذها الحارس نوير على مرتين.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب ألمانيا لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما حاول لاعبو منتخب المجر تسجيل هدف التعادل.

وكاد موسيالا أن يضيف ثاني أهدافه وثاني أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 42 بعدما تسلم الكرة على حدود المنطقة وسددها مباشرة ناحية المرمى ولكنها ارتطمت بالشباك من الخارج.

ولعب دومينيك سوبوسلاي كرة عرضية من ركلة حرة داخل منطقة جزاء ألمانيا وحولها ويلي أوربان برأسه ناحية المرمى وتصدى لها الحارس نوير وارتدت الكرة أمام رولاند سالاي الذي سددها في المرمى ولكن الحكم أشار لوجود تسلل وأُلغِي الهدف.

وسدد لاعبو منتخب ألمانيا 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لمنتخب المجر وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ لاعبو ألمانيا على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لمنتخب المجر.
 

منتخب المانيا منتخب المجر يورو 2024 أمم أوروبا مباراة المانيا والمجر

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