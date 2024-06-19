الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبت.. إعلام القاهرة تنظم ملتقى المستجدات البحثية "2024 EGICA"

كلية الإعلام
كلية الإعلام

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة، على مدار يومي السبت والأحد، الملتقى الأول للمستجدات البحثية 2024 EGICA، (المركز الإقليمي لجمعية الاتصال الدولي ICA في مصر)، برعاية المؤتمر الدولي لجمعية الاتصال الدولي ICA 2024 المنعقد هذا العام بأستراليا.

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"إعلام القاهرة" تناقش التجارب الإعلامية في مجال التنمية المستدامة

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افتتاح مؤتمر "التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى ضوء التغيرات البيئية والمناخية" فى "إعلام القاهرة"

 

يأتي ذلك برعاية أ.د محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ودعم أ.د محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة، وإشراف أ. د ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام، وأ. د وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا وأمينة الملتقى.

يتضمن برنامج الملتقى جولة حية افتراضية في المؤتمر السنوي الرابع والسبعين المنعقد في أستراليا، وجلسات نقاشية وبحثية مشتركة عن المبادرات الوطنية لدعم المرأة والشباب، و"مستجدات الاتجاهات والتطبيقات البحثية في التسويق الرقمي، والتربية الإعلامية الرقمية والتنمية المستدامة، والتفكير الإبداعي الإعلاني في بيئة الذكاء الاصطناعي، ووسائل الإعلام الرقمية والثقافة المجتمعية، وغيرها.

كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام الملتقى الأول للمستجدات البحثية محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة عميدة كلية الإعلام

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