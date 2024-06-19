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موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى 2024
عيد الأضحى 2024

احتفل ملايين المسلمين حول العالم في السادس عشر من يونيو المنقضي، بعيد الأضحى 2024، أحد أهم الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، والذي يحيي ذكرى استعداد النبي إبراهيم- عليه السلام- للتضحية بابنه في طاعة الله.

موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى 2024

كما يرمز عيد الأضحى المبارك 2024 إلى إتمام رحلة الحج إلى مكة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة والتي يقوم بها كل مسلم لديه الإمكانيات المالية.

ويحيي عيد الأضحى ذكرى رغبة النبي إبراهيم في التضحية بابنه طاعة لله قبل أن يتدخل الله ليرزقه شاة ليذبحها بدلا من ذلك، حيثُ يرمز هذا الحدث إلى الإيمان الثابت والاستسلام والثقة في إرادة الله.

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عيد الأضحى 2024

لذا يتم تكريم هذا الحدث من خلال فعل الأضحية، حيث يقوم المسلمون في جميع أنحاء العالم بأداء التضحيات الحيوانية، عادة من البقر والجاموس والخروف أو الماعز، لتذكر فعل إيمان سيدنا إبراهيم.

ويتم الاحتفال بعيد الأضحى بسلسلة من الممارسات الدينية والاجتماعية التي تعكس روح التضحية والإحسان، على رأسها التكبيرات طوال أيام العيد، حيثُ يردد المسلمون التكبيرات (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) بالمساجد بعد انتهاء كل صلاة وفي البيوت في أي وقت شاء.

متى وكيف يتم التكبير في عيد الأضحى 2024

روي التكبير بعد الصلوات المكتوبة، بدءًا من صلاة الفجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق (وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) بعد كل صلاة مكتوبة، ويجوز لكل إنسان التكبير عند الخروج إلى صلاة العيد؛ وهذا بالفعل باتفاق أئمة المذاهب الأربعة. 

كما قال بهذا علماء السلف والمتأخرين والمعاصرين، ولا نعلم أنكره أحد من أهل العلم، ولهذا السبب لما سئل الإمام أحمد: "أي حديث تعتمد عليه في أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق؟" فأجاب: “اعتمد على إجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود”. رواه ابن قدامة في كتابه المغني رحمه الله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: "الراجح في التكبير هو قول جمهور علماء السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة".

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