المفوضية الأوروبية تحذر فرنسا بشأن القواعد المالية مع اقتراب موعد الانتخابات

أصدرت المفوضية الأوروبية توبيخًا لفرنسا لانتهاكها القواعد المالية للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات التي يقدم فيها المرشحون الأوفر حظًا وعودًا بالإنفاق السخية.

حيث حذرت المفوضية الأوروبية فرنسا بشأن القواعد المالية مع اقتراب موعد الانتخابات، كما أن قرار إطلاق "إجراء العجز المفرط" يؤسس لمسار تصادمي مع حكومة ما بعد الانتخابات.

إجراء العجز المفرط

ويشكل قرار المفوضية الأوروبية بإطلاق "إجراء العجز المفرط" ضد فرنسا بمثابة ضربة لإيمانويل ماكرون - مع وجود عجز أعلى بكثير من عتبة الاتحاد الأوروبي - كما يرسم مسار تصادمي مع حكومة ما بعد الانتخابات التي من المحتمل أن يهيمن عليها اليمين المتطرف، أو ائتلاف اليسار.

وتعهدت كلتا المجموعتين بإنفاق كبير قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو و7 يوليو، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون يتخلف في المركز الثالث.

وتعهد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي سعى إليه ماكرون بشق الأنفس وخفض سن التقاعد لأولئك الذين بدأوا العمل في سن المراهقة.

ويريد حزب مارين لوبان أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والوقود، وفي الحملة الرئاسية لعام 2022 وعد بإعفاء العمال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من ضريبة الدخل.

وتريد الجبهة الشعبية الجديدة، التي توحد اليسار، خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا، ورفع الحد الأدنى للأجور وتجميد أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود.

وحذر وزير المالية الحالي، برونو لو مير، من أن "سيناريو ليز تروس كان ممكنًا"، إذا نفذ حزب التجمع الوطني برنامجه الاقتصادي، في إشارة إلى الطريقة التي أثار بها رئيس الوزراء البريطاني الذي لم يدم طويلًا، الأسواق المالية بخطط لتخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة. وقد وجه تحذيرات مماثلة بشأن خطط إنفاق اليسار.

بلغ العجز في فرنسا ــ الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات ــ 5.5% من الناتج الاقتصادي في عام 2023، ومن المتوقع أن يظل عند 5% في عام 2025، وهو أعلى بكثير من عتبة الاتحاد الأوروبي البالغة 3%. بلغ الدين الحكومي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 113.8% بحلول عام 2025، مقارنة بحد الاتحاد الأوروبي البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت اللجنة: "يشير تحليل القدرة على تحمل الديون إلى وجود مخاطر عالية على المدى المتوسط".

وتم وضع ست دول أعضاء أخرى تنتهك قواعد العجز في الاتحاد الأوروبي في نفس الإجراء يوم الأربعاء: بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وبموجب القواعد الجديدة التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي، يتعين على البلدان التي تخالف القواعد أن تعمل على خفض العجز "المفرط" بنسبة 0.5% سنويًا. ولكن في محاولة لتجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي، تسمح القواعد بمزيد من المرونة في الإنفاق على الدفاع والسياسات الخضراء والرقمية.

ومن الناحية النظرية، يمكن تغريم من يخالفون القواعد بشكل متكرر، لكن لم تواجه أي دولة هذه العقوبة على الإطلاق، وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وتأجيج التوترات السياسية.

ولن يقدم مسئولو الاتحاد الأوروبي توصيات واضحة للدول التي تنتهك القواعد بشأن كيفية خفض العجز إلا بعد تولي المفوضية الجديدة مهامها في الأول من نوفمبر. ولا بد أيضًا أن تحظى خطط خفض العجز هذه بالموافقة على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

ورفض المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، التعليق على خطط الإنفاق للأحزاب الفرنسية، واكتفى بالقول إنه واثق من أن المناقشات مع الحكومة الفرنسية المستقبلية ستكون "مفيدة وتؤدي إلى نتيجة جيدة".