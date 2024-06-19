صدام نارى بين إسبانيا وإيطاليا.. وإنجلترا يتحدى الدنمارك فى يورو 2024

يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره الإيطالى فى قمة نارية تُقام على ملعب «فيلتينس أرينا»، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو» ٢٠٢٤.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة للبطولة يوم ١٤ يونيو، وتستمر على الأراضى الألمانية حتى ١٤ يوليو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخبًا.

ويأمل المنتخبان فى تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم فى الأدوار الإقصائية، خاصة أن هذه المجموعة تُسمى بـ«مجموعة الموت» نظرًا لقوة المنافسين، حيث تضم أيضًا منتخبى كرواتيا وألبانيا.

ويسعى منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دى لا فوينتى، لمواصلة الانتصارات، من أجل تصدر المجموعة الثانية، ومحاولة تخطى عقبة دور المجموعات.

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة الليلة منتعشًا بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة فى مستهل مشوارهما بالبطولة.

فى المقابل، يأمل منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتى، فى مواصلة حملة دفاعه عن لقب «اليورو»، رغم صعوبة المواجهات فى هذه المجموعة.

ويحمل المنتخب الإيطالى لقب البطولة الذى حققه فى النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزى بركلات الترجيح بعد التعادل فى الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل منهما.

ويدخل منتخب إيطاليا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى من المسابقة.

وفى مباراة قوية أخرى، يلتقى منتخب إنجلترا نظيره الدنمارك، الليلة، على ملعب «دوتش بانك بارك»، فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويأمل منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، فى تحقيق انتصاره الثانى أمام الدنمارك، وذلك فى محاولة منه لتكرار سيناريو النسخة الماضية والوصول إلى المباراة النهائية، أملًا فى التتويج بلقب يورو ٢٠٢٤ لأول مرة فى تاريخه. ويتسلح منتخب إنجلترا بفوزه الصعب على صربيا بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام، فى الجولة الأولى للفريقين فى «يورو» ٢٠٢٤.

من جهته، يسعى منتخب الدنمارك، بقيادة المدرب كاسبر هيولماند، لتحقيق فوزه الأول، بعدما وقع فى فخ التعادل مع سلوفينيا بهدف لكل فريق، ليحصل كلاهما على نقطة واحدة فقط.

وفى المجموعة ذاتها، يلتقى منتخب صربيا نظيره سلوفينيا على ملعب «أليانز أرينا» فى مدينة ميونخ، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من يورو ٢٠٢٤.

ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز الأول لهما ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد أداء مُخيّب للآمال فى بداية مشوارهما بالبطولة، أملًا فى تخطى عقبة دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة الأوروبية.