الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الدقهلية": فحص 205 منشآت خلال عيد الأضحى وإعدام طن أغذية فاسدة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم، تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
              
وأوضح مكين، أنه تم تكثيف المرور على 205 منشآت لتداول الأغذية وإعدام 1052 كيلو جرام أغذية متنوعة فاسدة و613 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على 74 منشأة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقًا للمعايير الصحية، إلى جانب 6 حمامات سباحة ونحو 61 موقعًا لتجميع القمامة.

وفيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأساسية أكد مكين، أنه تم المرور على 316 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد، وصرفت منافذ توزيع الألبان المدعمة 3261 عبوة للمرحلة الأولى، وما يزيد عن 2633 عبوة للمرحلة الثانية، وتم إصدار 1454 شهادة للمقبلين على الزواج.

وأوضح مكين، أن خدمة تسجيل المواليد والوفيات مستمرة أيام الإجازات، كما تم تطعيم 1105 أطفال بالتطعيمات الروتينية. 

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
شريف مكين وكيل وزارة الصحة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائي مدير عام الطب الوقائي

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