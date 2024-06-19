الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| كولر يطلب 5 صفقات جديدة.. واسم جديد مرشح لتعويض معلول

كولر ومعلول
كولر ومعلول

يجرى محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، محاولات مكثفة لفك الاشتباك القائم بين مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء، ولجنة التخطيط للفريق برئاسة محسن صالح، بعد اتهام المدرب السويسرى اللجنة بالفشل فى التعاقد مع اللاعبين الذين طلبهم لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

واتهم «كولر» إدارة الكرة فى الأهلى بالفشل فى تلبية طلباته الفنية، بعد تعثر ضم البوركينى محمد كانوتيه، والجزائرى زين الدين بلعيد، والمغربى يحيى عطية الله.

وتلقى «الخطيب»، خلال وجوده فى فرنسا للعلاج، رسائل من المدير الفنى للأهلى أعرب فيها عن غضبه من عدم تلبية طلباته الفنية، ما دفع «الخطيب» لطلب تقرير من لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات عن المفاوضات مع اللاعبين الذين حددهم «كولر». ورد أعضاء لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات بأنه جرى إيقاف المفاوضات مع «كانوتيه»، بسبب مغالاة اللاعب فى مطالبه المالية، وتلويحه بالعروض الخليجية، بجانب اعتراض اللجنة على التعاقد معه، بسبب مستواه الفنى وأرقامه الضعيفة التى ظهرت مؤخرًا، وبالتالى إمكانية تكرار تجربة الفرنسى أنتونى موديست.

وأضاف مسئولو إدارة الكرة فى الأهلى أن المغربى يحيى عطية الله طلب فريقه الروسى الحصول على ٢ مليون يورو مقابل الاستغناء عنه، أو مليون يورو نظير الإعارة لمدة موسم. أما بالنسبة للجزائرى زين الدين بلعيد، فإن وجود أكثر من وكيل فى الصفقة أدى إلى إفسادها، بجانب وجود عرض بلجيكى لضمه، ما جعل الصفقة تتعثر فى المرحلة الأخيرة من التفاوض مع اللاعب وناديه اتحاد العاصمة.

وطلب مارسيل كولر، فى رسالته للخطيب، التعاقد مع ٥ لاعبين جدد، فى مراكز المهاجم والظهير الأيسر وخط الدفاع، وخط الوسط فى حال السماح للمالى أليو ديانج بالاحتراف فى الصيف.

وعاد اسم الكاميرونى جوناثان نجويم، ظهير أيسر مودرن فيوتشر، للتردد بين أروقة «القلعة الحمراء»، كخيار مناسب لدعم الجبهة اليسرى، بعد إصابة التونسى على معلول، الذى ينتهى تعاقده مع «القلعة الحمراء» بنهاية الموسم الحالى، ويغيب بسبب إصابته بقطع فى وتر «أكيلس».

 

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