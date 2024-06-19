الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. "الأوقاف" تفتتح 4 مساجد منها 3 جديدة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 4 مساجد يوم الجمعة 21/ 6/ 2024م، منها 3 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (1051) مسجدًا منها (819) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(232) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة  21/ 6/ 2024م عدد (12073) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(629) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الحاج جمال أب سلمي -  قرية نقباس - مركز بنها ثان

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الخليل إبراهيم - قرية هريف الشيخ تمي- أبوقرقاص

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

3. مسجد العتيق - القرية الثانية - يوسف الصديق

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الرحمة الكبير- عزبة تمام كساب - إهناسيا

الجمعة الأوقاف تعلن افتتاح 4 مساجد 3جديدة

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