الجمعة.. "الأوقاف" تفتتح 4 مساجد منها 3 جديدة
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 4 مساجد يوم الجمعة 21/ 6/ 2024م، منها 3 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (1051) مسجدًا منها (819) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(232) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 21/ 6/ 2024م عدد (12073) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(629) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الحاج جمال أب سلمي - قرية نقباس - مركز بنها ثان
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الخليل إبراهيم - قرية هريف الشيخ تمي- أبوقرقاص
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
3. مسجد العتيق - القرية الثانية - يوسف الصديق
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
4. مسجد الرحمة الكبير- عزبة تمام كساب - إهناسيا