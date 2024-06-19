الفرعون الحائر.. 8 تحديات تواجه صلاح فى الموسم الجديد

ينتظر محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، وقائد منتخب مصر، العديد من التحديات فى الموسم المقبل، سواء مع كتيبة «الريدز»، أو مع منتخب مصر، أو من خلال مطاردة الأرقام الفردية، للاستمرار فى كتابة التاريخ الذى بدأه الفرعون المصرى، منذ الانتقال لليفربول عام ٢٠١٧.

وأول هذه التحديات حسم مصيره بالاستمرار فى صفوف ليفربول فى الموسم الجديد، فى ظل العروض المغرية التى تلقاها الفرعون المصرى من كبار الأندية السعودية، للمشاركة فى دورى «روشن» بالموسم الجديد، بالتزامن مع تمسك الهولندى أرنى سلوت، المدير الفنى الجديد لليفربول، باستمرار «صلاح» مع الفريق، وتأكيده أن الفرعون المصرى سيكون له دور كبير فى مشروعه الذى سيبدأه مع ليفربول.

ثانى التحديات العمل مع «سلوت» لقيادة ليفربول فى الموسم الجديد للمنافسة على لقب الدورى الإنجليزى، الذى ابتعد عنه «الريدز» فى آخر موسمين، حيث فقد ليفربول القدرة على المنافسة على اللقب فى آخر ثلاثة أسابيع من انتهاء الموسم، حيث يرغب «صلاح» فى تحقيق لقب الدورى الإنجليزى الثانى مع ليفربول بعد الفوز باللقب مع كتيبة «الريدز» فى موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

ثالث التحديات التى تنتظر «صلاح» مساعدة ليفربول على المنافسة فى بطولة دورى أبطال أوروبا، التى يعود إليها الفريق بعد الغياب عن النسخة الماضية، للمشاركة فى بطولة الدورى الأوروبى.

وأنهى ليفربول الموسم الماضى فى الدورى الإنجليزى فى المركز الثالث، ما أهله للمشاركة فى بطولة دورى الأبطال، وهى البطولة التى فاز بلقبها «صلاح» رفقة «الريدز» عام ٢٠١٩، بعد الفوز على توتنهام فى النهائى بهدفين نظيفين.

رابع التحديات المنافسة على لقب هداف الدورى الإنجليزى، للاستمرار فى مطاردة أرقام هدافى «الريدز» على مر العصور، حيث يملك «صلاح» فرصة ثمينة هذا الموسم للوصول للمركز الثالث فى سجل هدافى ليفربول فى حال تسجيله أكثر من ٣٠ هدفًا.

ويحتل «صلاح» المركز الخامس فى ترتيب الأكثر تسجيلًا للريدز على مر العصور، خلف إيان راش، الأول برصيد ٣٤١ هدفًا، وروجر هانت، الثانى برصيد ٢٨٥ هدفًا، وجوردون هودسون ٢٤١ هدفًا، وبيلى ليدل رابعًا، برصيد ٢٢٨ هدفًا، ثم «صلاح» خامسًا برصيد ٢١١ هدفًا.

خامس التحديات العمل على الفوز بلقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، وهو اللقب الذى حصل عليه «صلاح» مرتين من قبل، حيث فاز بلقب الأفضل فى إنجلترا للمرة الأولى فى ٢٠١٨، وعاد للفوز باللقب للمرة الثانية عام ٢٠٢٢.

سادس التحديات، على مستوى منتخب مصر، يتمثل فى مساعدة الفراعنة على التأهل لبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها المغرب العام المقبل ٢٠٢٥.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع مالاوى وغينيا وإثيوبيا، وتبدو مجموعة المنتخب فى المتناول، لحجز تذكرة الصعود للبطولة، التى يسعى خلالها «صلاح» لقيادة المنتخب للمنافسة على لقب البطولة، التى لا تزال تستعصى عليه، حيث فشل فى التتويج باللقب الإفريقى بعدما نجح فى الصعود للمباراة النهائية مرتين، الأولى فى الجابون عام ٢٠١٧، والثانية فى الكاميرون عام ٢٠٢١.

ويرغب «صلاح» فى التتويج بلقب قارى مع منتخب مصر، خاصة بعدما نجح من قبل فى قيادته للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم فى روسيا ٢٠١٨.

سابع التحديات الفوز بلقب أفضل لاعب فى إفريقيا، بعدما غاب عن الفوز باللقب مؤخرًا، حيث فاز باللقب مرتين من قبل، الأولى عام ٢٠١٧، بعد منافسة قوية مع ساديو مانى، وعاد فى النسخة التالية وفاز باللقب، ليبتعد بعدها عن المنافسة على اللقب الذى يحمله فى الاستفتاء الأخير فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولى الإيطالى.

ثامن التحديات العودة مرة أخرى للمنافسة على الكرة الذهبية، وهو اللقب الفردى الذى استعصى على «صلاح» حيث حقق المركز الخامس كأفضل إنجاز للاعب عربى مرتين فى عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٢، وحل سادسًا فى ٢٠١٨، وحل سابعًا فى ٢٠٢١.

يذكر أن «صلاح» انتقل لليفربول فى صيف ٢٠١٧، قادمًا من روما الإيطالى فى صفقة بقيمة ٣٤ مليون جنيه إسترلينى، ليبدأ بعدها كتابة تاريخ المجد مع كتيبة «الريدز»، حتى أصبح إحدى أساطير النادى الإنجليزى العريق.