الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل فلسطينى: لا تغيير فى نهج إسرائيل “القاتل والمدمر” بغزة منذ بداية الحرب

ماهر صافي
ماهر صافي

علق الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، على مقترح أمريكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" عبر "زووم"، مساء اليوم الأربعاء، إن التقرير الأمريكي يلمح إلى انفراجة محتملة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه لا تغيير في نهج إسرائيل القاتل والمدمر بغزة منذ بداية الحرب، موضحًا أن نهج إسرائيل في اصطياد البيوت لم يتغير وقتل المدنيين في غزة، وقصف الخيام.

وأشار إلى أنه ليست هناك جهود دبلوماسية على أرض الواقع، لأن إدارة بايدن وافقت بإرسال شحنة من الطائرات للمحتل الإسرائيلي من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني.

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