سباق موسم الصيف.. أغانى الـ«سنجل» تُشعل المنافسة بين نجوم الغناء

- شيرين تعود بأغنية درامية وفيديو كليب لهانى شاكر.. وأصالة وجنات وشذى حسونة يقدمن تجارب جديدة

يستعد عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، لإطلاق مجموعة من الأغنيات الجديدة على طريقة «السنجل»، عبر قنواتهم الخاصة على موقع يوتيوب، وجميع منصات الاستماع الإلكترونية، تزامنًا مع موسم الصيف الذى يشهد منافسة قوية على تصدر «الترند».

وتسعى نخبة كبيرة من نجوم الطرب للانتهاء من تسجيل الأغنيات، ومنهم من قرر طرح أغنيته منفردة، ومنهم من اختار أن تكون على طريقة «الفيديو كليب»، لإنعاش سوق الغناء بشكل أكبر، خاصة مع سرعة طرح الأغنيات «السنجل» التى اتجه إليها نجوم الغناء فى السنوات الأخيرة، بدلًا من طرح ألبومات كاملة، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية. وخلال السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز النجوم الذين يستعدون لطرح أحدث أغنياتهم خلال الأيام القليلة المقبلة:

تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب لطرح أغنية جديدة على طريقة «السنجل» خلال الأيام القليلة المقبلة، تنتمى إلى نوعية الأغانى الدرامية، وتتعاون خلالها مع الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقى توما.

فيما انتهى أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر من تسجيل أحدث أغنياته التى تحمل اسم «يا ويل حالى»، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

كما تستعد النجمة أصالة نصرى لطرح أحدث أغنياتها التى تحمل اسم «ثم أنا»، وروجت لها عبر حساباتها الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، ونشرت «بوستر» أغنيتها الجديدة بالتعاون مع شركة «روتانا»، وعلقت قائلة: «قريبًا الألبوم الجديد لأيقونة الشرق أصالة».

وتضع حاليًا المطربة جنات اللمسات الأخيرة على أحدث أعمالها الغنائية، التى تحمل اسم «خلصتنى» من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر جورج يعقوب، وذلك بعد نجاح أحدث أغنياتها «وحدة وحدة»، والتى طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

فى سياق متصل، يستعد النجم أحمد سعد لطرح أغنية جديدة، تتماشى مع الأجواء الصيفية خلال الأيام القليلة المقبلة، من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو الخضرى.

ويسعى النجم اللبنانى راغب علامة للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة «السنجل»، إحداها من كلمات أحمد حسن راءول وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وألحان أحمد الزعيم، الذى تعاون معه مؤخرًا فى أغنية «التقيل تقيل»، التى حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، كما يفاضل «علامة» بين أكثر من أغنية لطرح فيديو كليب جديد.

وقد انتهى المطرب الشعبى سعد الصغير من وضع اللمسات النهائية لأحدث أغنياته التى تحمل اسم «بابا الشغلانة» والمقرر طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال أيام، والأغنية من كلمات محمود على، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

ويستعد المطرب محمد شاهين لطرح أغنية جديدة على طريقة جديدة تحمل اسم «ملعونة المشاعر» على المنصات الموسيقية وموقع «يوتيوب»، من كلمات أحمد شكرى وألحان وليد سامى وتوزيع موسيقى شندى وخليل.

كما أنهى «شاهين» تصوير أغنيتين من المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، بعد نجاح أغنيته «متعشم فى مين» التى طرحها مؤخرًا على منصات الموسيقى وموقع «يوتيوب» ولاقت رواجًا واسعًا.

وانتهت المطربة العراقية شذى حسون من تصوير أحدث أعمالها الغنائية التى تحمل عنوان «بنادى عليك» لطرحها على طريقة الفيديو كليب، خلال أيام، التى تم تصويرها فى محافظة أسوان بقيادة المخرجة بتول عرفة.

أغنية «بنادى عليك» من كلمات فاضل الراوى، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وتعد أغنية «بنادى عليك» الثانية لشذى فى موسم الصيف، خاصة أنها طرحت مؤخرًا، أغنية حملت اسم «على ما أظن» باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، ولاقت رواجًا وحصدت نسبة مشاهدة عالية فور طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان بهاء عبدالهادى، وتوزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خورى.

كما يعيش الشاعر الغنائى والمطرب خالد تاج الدين حالة من النشاط الفنى المكثف خاصة أنه يضع حاليًا اللمسات النهائية لأكثر من أغنية جديدة، تتنوع ما بين الكلاسيكية والدرامية والعربية والراب، يتعاون فيها مع نخبة من نجوم الطرب من مصر والعالم العربى، وذلك حسبما أكد فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، بعد نجاح أحدث أغنياته «شهم ابن شهم» التى طرحها مؤخرًا بالتعاون مع النجم مدحت صالح ولاقت نجاحًا كبيرًا.

كشف «تاج الدين»، لـ«الدستور»، أنه يعمل خلال الفترة الحالية على أكثر من أغنية، حيث يتعاون مع نخبة من كبار المطربين لطرح مجموعة من الأغنيات على طريقة «السنجل»، فى مقدمتهم النجم وليد سعيد، الذى يتعاون معه من خلال أغنية درامية جديدة، من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يتعاون «تاج الدين» مع كل من المطرب المغربى آدم السقاط، فى أغنية جديدة تحمل اسم «يا معلم»، وهى «دويتو» بين الراب والمقسوم، ليكرر الثنائى تعاونهما الناجح فى أغنية «الممنوع».

وعن تفضيل غالبية النجوم لطرح الأغنيات على طريقة «السنجل» قال: «إحنا فى زمن «السنجل»، وأنا أفضل كثيرًا طرح الأغنيات على هذه الطريقة وعلى طريقة الفيديو كليب، خاصة فى موسم الصيف، فقد أصبحت فرصة رائعة للتواصل بشكل سريع مع الجمهور، خاصة أن الألبوم أصبح مغامرة بالنسبة للبعض، ويأخذ وقتًا طويلًا لتجهيزه».

وأضاف: «أغانى السنجل فرصة رائعة لصناع الأغنية، سواء الشاعر أو الملحن أو الموزع أو مهندس الصوت، كما يستطيع المطرب من خلال الأغنيات السنجل أن يقدم كل فترة فكرة جديدة وأغنية منفردة، ليُذكِّر جمهوره ويثبت وجوده، والسوشيال ميديا ومواقع التواصل حاليًا ساعدت بشكل كبير على انتشار هذه الأغنيات».