الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شون وصوامع المنيا تستقبل 405 آلاف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

صوامع القمح
صوامع القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 404 آلاف و652 طنًا و715 كيلو جرامًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تكثف من حملاتها لمنع تهريب القمح وعدم توريده لشون وصوامع المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بكافة مراكز المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين والمواقف، لافتا إلى استمرار هذه الحملات حتى انتهاء موسم التوريد.

المنيا توريد 405 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا موسم توريد القمح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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