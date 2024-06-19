الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمحطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمحطة إنتاج البيض

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة استمرار الأعمال بمحطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم، التي أوشكت على الانتهاء لضمان استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار 24 ساعة، للانتهاء منها في أسرع وقت.

ووجه المحافظ، الشكر للعمال الذين يبذلون قصارى جهودهم للانتهاء من المشروع ويعملون خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت.

وتقام المحطة على مساحة 14 فدانًا ويتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة إنتاج 70 مليون بيضة في العام، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

رابع أيام عيد الاضحى المبارك بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم زيادة معدلات الإنجاز مساحة 14 فدان الدكتور طارق رحمي

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