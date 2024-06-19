حسن نصرالله يحذر قبرص من السماح للاحتلال الإسرائيلى باستهداف لبنان من مطاراتها

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، الحكومة القبرصية من فتح مطاراتها وقواعدها للعدو الإسرائيلي، لاستهداف لبنان، معتبرًا أن ذلك يعني أنها أصبحت جزءًا من الحرب.

وأضاف نصرالله: "ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال إعلاميًا عن حرب لا يخيفنا ويجب ألا يخيفنا"، متابعًا: "العدو يعرف جيدًا أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام ويعرف ما ينتظره، لذلك كان مردوعًا على مدى 8-9 أشهر".

وقال إن العدو يعرف أن ما ينتظره أيضًا في البحر الأبيض المتوسط كبير جدًا، مشددًا على أن حزب الله مستعد للدخول في حرب برًا وجوًا وبحرًا، وإذا فرضت الحرب فالمقاومة ستقاتل بلا ضوابط وقواعد وأسقف.

وكشف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عن امتلاك الحزب كمًا كبيرًا من المعلومات، لافتًا إلى أن إصدار الأمس هو منتخب من ساعات طويلة فوق حيفا.

أردف: "قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن وحصلنا على أسلحة جديدة لن نقول ما هي بل سيتبين ذلك في الميدان"، كاشفًا عن تطوير أسلحة الحزب واستخدام أسلحة جديدة، والاحتفاظ بأسلحة أخرى للمقبل من الأيام للدفاع عن سيادة لبنان".