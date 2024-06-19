بعد فيديو "حماية العيد".. مواقف أثارت جدلًا فى حياة أحمد سعد

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث بسبب فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، والذي حمل عنوان "حماية العيد"، يظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يستحم، بينما يغني أغنيته الشهيرة "مبروك يا ابن المحظوظة"، مرددًا عبارة "حماية العيد" بطريقة كوميدية.

تعليقات الجمهور انهالت على الفيديو منتقدين تصرف أحمد سعد والذي رآه الكثير منهم غير لائق ولا يناسب فنانًا بشهرة أحمد سعد ويتمتع بشعبية كبيرة، ونصحه البعض منهم بحذف الفيديو من على صفحته.



فيديو أحمد سعد لم يمر مرور الكرام خاصة بعدما قارنه البعض الآخر بالصور التي قام الفنان باسم سمرة بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، لحماية العيد أيضًا ولكن للأضحية التي قام بذبحها في عيد الأضحى.



مواقف أثار فيها أحمد سعد الجدل



ليست هذه هي المرة الأولى التي أثار فيها الفنان أحمد سعد جدلًا بين جمهوره، فكان له العديد من المواقف في حفلاته والتي عرضته للكثير من الانتقادات ووصلت في بعضها إلى حد خضوعه للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية بسبب ما وصفه جمهوره بالملابس غير اللائقة.



نرصد في السطور التالية أهم هذه المواقف:



في عيد الفطر لعام 2023، أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا بعد ظهوره على المسرح مرتديًا ملابس وُصفت بالشفافة في حفلته بموسم جدة. حيث كان يرتدي قميصًا شفافًا يُظهر صدره بشكل واضح، ما أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر لم يمر دون تداعيات، حيث أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية فتح تحقيق في الواقعة.

قررت نقابة الموسيقيين توجيه تحذير لأحمد سعد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والفنية في ملابسه أثناء الحفلات. النقابة شددت على أن مثل هذه الإطلالات لا تتماشى مع تقاليد وأعراف المجتمع المصري.

هذا الجدل حول ملابس أحمد سعد لم يكن الأول من نوعه، لكنه كان من أكثر الأحداث إثارة للجدل في مسيرته الفنية، حيث دفع النقابة إلى اتخاذ موقف صارم وتنبيه الفنانين بضرورة احترام القيم المجتمعية في إطلالاتهم الفنية.

أحمد سعد



ارتداء الحلق

ارتدى أحمد سعد الحلق في عدة إطلالات، وهو ما أثار دهشة الجمهور وتباينت ردود الفعل حوله، البعض اعتبرها محاولة للظهور بأسلوب جديد ومختلف، في حين رأى آخرون أنها غير مناسبة لرجل في مجتمعات تقليدية كمجتمعنا.

هذه التصرفات أثارت الكثير من الجدل وأثرت على صورة أحمد سعد في عيون بعض الجمهور، حيث اعتبروا أن مثل هذه التصرفات تستهدف جذب الانتباه والإثارة أكثر من كونها خيارات فنية أو شخصية.

أحمد سعد



العمليات التجميلية



ظهور أحمد سعد بوجه مختلف بعد عمليات تجميلية أثار تعليقات وتساؤلات واسعة بين الجمهور والمتابعين.