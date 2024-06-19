الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فيديو "حماية العيد".. مواقف أثارت جدلًا فى حياة أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث بسبب فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، والذي حمل عنوان "حماية العيد"، يظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يستحم، بينما يغني أغنيته الشهيرة "مبروك يا ابن المحظوظة"، مرددًا عبارة "حماية العيد" بطريقة كوميدية.

تعليقات الجمهور انهالت على الفيديو منتقدين تصرف أحمد سعد والذي رآه الكثير منهم غير لائق ولا يناسب فنانًا بشهرة أحمد سعد ويتمتع بشعبية كبيرة، ونصحه البعض منهم بحذف الفيديو من على صفحته.
 

فيديو أحمد سعد لم يمر مرور الكرام خاصة بعدما قارنه البعض الآخر بالصور التي قام الفنان باسم سمرة بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، لحماية العيد أيضًا ولكن للأضحية التي قام بذبحها في عيد الأضحى.


مواقف أثار فيها أحمد سعد الجدل


ليست هذه هي المرة الأولى التي أثار فيها الفنان أحمد سعد جدلًا بين جمهوره، فكان له العديد من المواقف في حفلاته والتي عرضته للكثير من الانتقادات ووصلت في بعضها إلى حد خضوعه للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية بسبب ما وصفه جمهوره بالملابس غير اللائقة.


نرصد في السطور التالية أهم هذه المواقف:


في عيد الفطر لعام 2023، أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا بعد ظهوره على المسرح مرتديًا ملابس وُصفت بالشفافة في حفلته بموسم جدة. حيث كان يرتدي قميصًا شفافًا يُظهر صدره بشكل واضح، ما أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر لم يمر دون تداعيات، حيث أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية فتح تحقيق في الواقعة.

قررت نقابة الموسيقيين توجيه تحذير لأحمد سعد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والفنية في ملابسه أثناء الحفلات. النقابة شددت على أن مثل هذه الإطلالات لا تتماشى مع تقاليد وأعراف المجتمع المصري.

هذا الجدل حول ملابس أحمد سعد لم يكن الأول من نوعه، لكنه كان من أكثر الأحداث إثارة للجدل في مسيرته الفنية، حيث دفع النقابة إلى اتخاذ موقف صارم وتنبيه الفنانين بضرورة احترام القيم المجتمعية في إطلالاتهم الفنية.

أحمد سعد


ارتداء الحلق

ارتدى أحمد سعد الحلق في عدة إطلالات، وهو ما أثار دهشة الجمهور وتباينت ردود الفعل حوله، البعض اعتبرها محاولة للظهور بأسلوب جديد ومختلف، في حين رأى آخرون أنها غير مناسبة لرجل في مجتمعات تقليدية كمجتمعنا.

هذه التصرفات أثارت الكثير من الجدل وأثرت على صورة أحمد سعد في عيون بعض الجمهور، حيث اعتبروا أن مثل هذه التصرفات تستهدف جذب الانتباه والإثارة أكثر من كونها خيارات فنية أو شخصية.

أحمد سعد


العمليات التجميلية


ظهور أحمد سعد بوجه مختلف بعد عمليات تجميلية أثار تعليقات وتساؤلات واسعة بين الجمهور والمتابعين.

أحمد سعد

 

أحمد سعد حماية العيد باسم سمرة الجمهور الجدل نقابة الموسيقيين

مواد متعلقة

ما سر نشر أحمد سعد فيديو "حُمّاية العيد"؟.. مصدر يكشف التفاصيل

أحمد سعد يثير الجدل مجددًا.. القصة الكاملة لفيديو حُماية العيد

بسبب حُماية العيد.. أحمد سعد يتصدر تريند "جوجل".. والجمهور: استر نفسك (فيديو)

أحمد سعد يثير الجدل بفيديو "حماية العيد".. والجمهور: "جينالك في وقت غير مناسب"

أحمد سمير سعد وعلاء عمر يناقشان أعمالهما بـ"النيل الثقافية".. اليوم

بعد شائعات ارتباطهما.. تعرف على فارق العمر بين أحمد سعد وحلا شيحة

الأكثر قراءة

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

وصول جثمان مشجعة الأهلى لصلاة الجنازة عليها بحضور مجلس إدارة النادى

عاجل.. مصدر ببعثة الحج: لا مفقودين بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

وسط الطبيعة الإيطالية.. أول ظهور لـ جميلة عوض بعد زواجها (صور)

توقعات بخفض الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة