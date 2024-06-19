الدستور تحقق وتوثق مشاهد حية من رحلة أهوال تهريب السودانيين

- أغلب المتوفين من الأطفال والمسنين وبسبب الجوع والعطش وضربات الشمس

-السائقون يجبرون الفارين على النزول فى الصحراء للعودة وجلب مجموعات أخرى

«من الموت إلى الموت».. لا يمكن وصف عمليات تهريب السودانيين، فرارًا من أهوال الحرب الطاحنة فى البلد الشقيق، سوى بهذه العبارة، فبينما يهرب هؤلاء الفارون من الموت فى بلادهم، يجدونه فى الصحراء منتظرًا لهم، مع الجوع والعطش وضربات الشمس المميتة.

منذ اندلاع الحرب المستمرة فى السودان، ظهرت عصابات لتهريب المواطنين السودانيين بطرق غير شرعية، ورغم حصولها على مبالغ ضخمة للغاية، وفى ظل عملها غير الشرعى، كانت الضحية الأولى والأخيرة هى المواطن السودانى الفار من الموت، وفق ما توثقه «الدستور» فى السطور التالية، من خلال شهادات حية لسودانيين خاضوا رحلة الموت تلك.

«الدستور» تعقد صفقة مع سمسار تهريب: «الراكب بـ20 ألف جنيه»

تواصلت «الدستور» مع سمسار يعمل ضمن «مافيا» لتهريب السودانيين، وادّعت محررة الجريدة أنها وسيط لأسرة سودانية موجودة فى مدينة «عطبرة» بالسودان، إحدى المحطات الرئيسية للتهريب، وترغب فى الهروب إلى مدينة أسوان المصرية، مشيرة إلى أن هذه الأسرة ليس معها أى أوراق رسمية.

«معها فلوس ولا لا».. كان ذلك هو السؤال الأول من السمسار السودانى لمحررة «الدستور»، فى إشارة إلى أن من معه أموال فقط هو من يمكن تهريبه، مؤكدًا أنه سيرسل إلى الأسرة السودانية الراغبة فى الهروب إلى مصر، سائقًا موجودًا فى مدينة عطبرة، بشرط دفع ٢٥٠ جنيهًا سودانيًا للفرد الواحد، بما يعادل ٢٠ ألف جنيه مصرى، فى حال اختار الجلوس على المقعد الأمامى فى السيارة، و٢٠٠ جنيه سودانى للفرد، بالنسبة للجلوس على المقعد الخلفى، وهو ما يعادل ١٦ ألف جنيه مصرى.

ويستخدم المهربون سيارات نصف نقل صغيرة فى نقل السودانيين إلى مصر، كما يكشف عثمان الميرغنى، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، مشيرًا إلى أنهم يقودون هذه السيارات بسرعة شديدة فى الصحراء، خوفًا من ملاحقة الجهات الأمنية، ما يجعلها تنقلب أو تتعطل، خاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة. وأضاف «الميرغنى»: «هذا أدى إلى زيادة عدد حالات الوفاة، خاصة أن المهربين لكى يتمكنوا من تحميل أكبر عدد من البشر، يرفضون حمل كميات مناسبة من المياه، ويضعون بدلًا منها مواطنين». وواصل: «بمجرد أن تنقطع بهم السبل فى الصحراء، لا يجد الفارون أى مياه شرب تبقيهم على قيد الحياة».

محلل سودانى: مصر الوجهة الأفضل وسلطاتها لم تتأخر فى المساعدة

قال الفريق حنفى عبدالله، المحلل العسكرى والاستراتيجى السودانى لـ«الدستور»: «مصر كانت الوجهة الأولى للسودانيين الفارين، نتيجة العلاقات القديمة بين البلدين، وتشابه طبيعة الحياة فيهما، بالإضافة إلى أن الكثير منهم لديه سكن فى مدينة أسوان».

وأضاف: «الوجهة الثانية للسودانيين كانت إثيوبيا، إلا أن حكومتها قد فرضت عليهم الدفع بالدولار نظير الحصول على الخدمات، وتحديدًا فى العاصمة، وهو ما مثّل صعوبة عليهم، لعدم توافر العملة معهم، ما جعلهم يلجأون إلى مناطق أخرى غير العاصمة، إلا أنهم تعرضوا فيها إلى هجوم عصابات (الشفتا)، التى نهبت حاجاتهم، وأصبح الآلاف منهم مشردين حاليًا فى الغابات». بينما كانت الوجهة الثالثة- وفق المحلل العسكرى السودانى- منطقة غرب السودان ودارفور. كما أن هناك بعض القبائل التى اتجهت إلى تشاد، لكنهم يعيشون حاليًا ظروفًا صعبة للغاية فى الصحراء.

وأكد أن السلطات المصرية بذلت جهودًا كبيرة عبر قنصليتى وادى حلفا وبورسودان، لمنح التأشيرات للسودانيين، خاصة مع بداية الحرب، حين كانت تتعامل بـ«اتفاقية الحريات الأربع»، والتى تسمح بدخول السودانيين إلى مصر دون تأشيرة. وأضاف: «لكن مع اكتظاظ السفارات بطالبى التأشيرة، حتى وصل عدد الأفراد المنتظرين فى جداول الحصول على تأشيرة دخول مصر إلى حوالى ٢٠٠ ألف سودانى، قللت السلطات المصرية منح التأشيرات لهم، وفرضت ضرورة الحصول على تأشيرة لكل الفئات، حتى الأطفال، فبات صعبًا على السودانيين اتباع الطرق الرسمية فى الدخول إلى البلاد، خاصة مع استغراق التأشيرة مدة زمنية طويلة للحصول عليها، تتراوح بين ٤ و٥ أشهر». وواصل: «عدم وجود جوازات لأغلب هؤلاء السودانيين صار واحدًا من الأسباب التى جعل الدخول بلا تأشيرة من خلال التهريب هو الملجأ الوحيد لهم. كما أن كل مطابع الجوازات فى الخرطوم تهدم بفعل الحرب، ما جعل الكثير من السودانيين يلجأون إلى هذه الطريقة غير الشرعية فى الدخول إلى البلاد، وهى التهريب».

الشمس والعطش يقتلان أسرة كاملة.. والناجى الوحيد فى قسم الشرطة

فى ساعة متأخرة من الليل، دقّ هاتف راندا الشيخ، سودانية مقيمة فى مدينة أسوان جنوب مصر، هزّ أرجاء منزلها، ردّت على الهاتف، وهى بالكاد تعى، فوجدت ابن صديقة عمرها «جيهان» يبكى، ويقول: «أمى دايخة أوصفى للسائق مكان منزلكم نجيلكم».

نزلت «راندا» مسرعة أسفل منزلها، لتجد جثة صديقة عمرها «جيهان» فى انتظارها، داخل «توك توك»، ومعها جثتا ابنتيها الاثنتين البالغتين ١٢ و١٤ عامًا، وبجوارهن ابنها الناجى الوحيد ١٦ عامًا، الذى هاتفها يبكى فقدانه كل عائلته، أمه وشقيقتيه، وأبيه الذى مات منهم عطشًا فى الصحراء.

«جيهان» وابنتاها وزوجها أسرة بين مئات الأسر السودانية، التى تحاول يوميًا الفرار من السودان إلى مصر، بسبب الحرب الطاحنة فى البلد الشقيق، لكنهم يتبعون فى ذلك طرقًا غير شرعية، ليلقوا مصيرًا لا يختلف عن ذلك الذى فروا منه فى بلادهم، الموت، الذى انتظرهم فى الصحراء ولحق بهم، نتيجة العطش والجوع مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب عمليات البلطجة والسرقة التى تقابلهم فى الطريق.

حملت «راندا» وأبناء الحى جثمان صديقتها «جيهان» على أكتافهم إلى مشرحة أقرب مستشفى، بعدما دفع الخوف من المساءلة سائق «التوك توك» إلى رفض توصيل جثث الأم والابنتين إلى المستشفى، لتظل جثتا الابنتين على الأرض فى الشارع، ملقتين لساعات تنتظر من يكرمهما بالدفن، وترويان فى صمت مأساة الهروب من الموت إلى الموت نفسه.

وحسبما روت صديقتها «راندا»، لـ«الدستور»، ماتت «جيهان» وأسرتها بعد إصابتهم بضربة شمس نتيجة الحرارة الشديدة فى صحراء مصر، ونفاد المياه فى السيارة التى كانت تهربهما، وانقطاع كل سبل النجاة بهم. بينما حُجز الابن فى قسم الشرطة، نتيجة دخوله بطريقة غير شرعية، ليعيش يتيمًا وسجينًا فى لحظة.

طبيبة سودانية: مشرحة مستشفى أسوان تستقبل 30 جثة يوميًا

استقبلت مشرحة مستشفى أسوان، فى يوم واحد فقط، ما لايقل عن ٣٠ جثة سودانية، ماتوا أثناء نزوحهم من السودان إلى مصر، بسبب العطش وارتفاع درجات الحرارة، وفق الدكتورة سعاد السيد، مسئولة أمانة الصحة للجالية السودانية فى أسوان، المؤسس العام لمبادرة «الأشقاء».

وأضافت الطبيبة السودانية، لـ«الدستور»: «أعداد الجثث فى الفترة الأخيرة تدور حول هذا الرقم يوميًا، بل ربما تزيد، إضافة إلى الذين ماتوا فى الصحراء، وهو الأمر الذى يصعب معه معرفة الرقم الحقيقى لإجمالى الضحايا».

وأوضحت أن ضربات الشمس والهبوط فى الدورة الدموية كانا التشخيص المشترك الأغلب بين كل الأسر السودانية المتوفاة، فى ظل درجات الحرارة التى زادت على ٥٠ درجة مئوية فى الصحراء.

وأضافت: «السائقون المسئولون عن هذه الرحلات غير الشرعية يجبرون الركاب على النزول من سياراتهم وسط الصحراء دون ماء أو غذاء، قبل أن يعود هؤلاء السائقون إلى بلادهم، تاركين من ورائهم الركاب يموتون عطشًا وإجهادًا».

«وكأن قد صُبت على جلودهم مياه نار»، بهذه العبارة وصفت الطبيبة المظهر العام على أغلب الجثث السودانية التى ملأت مشارح مستشفيات أسوان، مبيّنة أن «أشعة الشمس أكلت جلود هؤلاء النازحين، وقدمتهم هدايا إلى الموت، الذى جاءوا فارّين منه فذهبوا دون قصد إليه».

وواصلت: «حالات أخرى جاءت إلى المستشفى مصابة بإصابات بالغة فى المخ والأعصاب، نتيجة تعرض السيارات التى كانت تقلهم بطرق غير شرعية إلى الانقلاب فى الصحراء، بسبب سيرهم فى طرق وعرة».

همام يخوض رحلة معاكسة من أسوان إلى السودان: «المصير واحد»

ابنة خال محمد تالجا من النماذج الأخرى التى تعرضت لأهوال التهريب، بعدما لجأت إلى هذه الطريقة للفرار من السودان إلى مصر، رفقة ٥ أطفال، ٣ منهم بين العامين و٦ أعوام فقط، وابنتان ١٥ و١٦ عامًا.

فى وسط الطريق، وفق «محمد»، أنزل المُهرب السودانى ابنة خاله وأبناءها، ما جعلهم يتوهون بعد ذلك فى دروب الصحراء، إلى أن وجدتهم سيارة بالصدفة، بعد أن توفى منها الأطفال الثلاثة الصغار، والذين لم يحتملوا العطش والجوع، بينما بقيت هى وابنتاها أحياء، لكنهن أصبن بمضاعفات صحية خطيرة بسبب حرارة الشمس. موت أطفال ابنة خال «محمد» جعله يؤخر فراره إلى أسوان، حتى تنتهى فترة الحرارة الشديدة، خاصة أن معه ٥ أطفال يخشى عليهم خوض هذه الرحلة الخطرة الآن.

«شكلنا هنواجه نفس المصير».. بهذه الكلمات تمتم همام آدم، طالب طب الأسنان السودانى الذى يعيش فى أسوان حاليًا، قبل لحظات من ركوبه إحدى سيارات تهريب السودانيين من مصر إلى السودان، تمامًا مثلما هربتهم أخرى إلى مصر، بعد قراره خوض مخاطرة الموت والعودة مرة أخرى إلى بلاده، على الرغم من هذه الأجواء الخطرة.

قرار «همام» خوض رحلة الموت بعودته إلى بلاده، بشكل غير شرعى، جاء بعد أن فقد الجنيه السودانى قيمته أمام الجنيه المصرى، إذ كان سعر الـ١٠٠٠ جنيه المصرى يعادل ٢٠ ألف جنيه سودانى، ثم أصبحت الـ١٠٠٠ جنيه مصرى تعادل ٤٠ ألف جنيه سودانى حاليًا حسب حديث همام، ما جعل تكاليف الحياة فى مصر صعبة للغاية للسودانيين.

وروى «همام»، لـ«الدستور»، تفاصيل رحلة هروبه الأولى إلى مصر، فى ديسمبر الماضى، قائلًا: «اتحركنا بالبوكسى (سيارة نصف نقل) من شرق السودان، كنا حوالى ١٩ نفرًا فى السيارة، حيث مشينا يومًا كاملًا، ونمنا فى الصحراء على الحدود، لأن الشارع كان خطرًا، ووجدنا أنا وأسرتى جثثًا ملقاة على الطريق، تركها سائقو العربات وفروا». وأضاف «همام»: «بمجرد وصولنا قرب أسوان تعطلت السيارة التى كانت تقلنا، ما دفعنا للنوم عند جبل فى عز البرد القارس. نفد المياه والطعام منا، كنا نحسب أننا سنموت، والأطفال كانوا يبكون ويسألون أمهاتهم سنموت أم لا؟! ولحسن حظنا جاءتنا مساعدات من صاحب السائق، وبعض الكميات القليلة من المياه، كانت لبل الريق فقط».

وواصل: «عندما وصلنا إلى منطقة الكسارات فى أسوان، تشاجر علينا أصحاب الميكروباصات والتكاتك، وادعى البعض أنهم سيساعدوننا للوصول إلى شقق دون الحصول منا على أى أموال، ولكن ما حدث هو العكس».

وأكد «همام» أنه رأى فى المقابل نماذج للخير، أبرزهم طفل أسوانى اشترى لهم كارتًا لشحن الهاتف المحمول، كى يتمكنوا من التواصل مع أقربائهم، إلى جانب ١٠٠ جنيه نقدًا، علاوة على دفع أجرة «الميكروباص» الذى أوصلهم إلى أقرب وأرخص فندق، موضحًا: «وهناك رفض صاحب الفندق أن يأخذ مننا أى أموال حتى تصل إلينا مبالغ طلبناها من السودان».

القنصل السودانى: القاهرة سخرت كل إمكاناتها لاستقبال النازحين

القنصل العام فى السودان بمحافظة أسوان السفير عبدالقادر عبدالله محمد، تقديم بالشكر للسلطات المصرية فى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد الست التى تغطيها القنصلية، وذلك على حسن استضافتهم أشقاءهم من السودان الذين وصلوا مصر، بعد اندلاع حرب تمرد ميليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة والدولة السودانية فى أبريل الماضى.

وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، قال السفير عبدالقادر فى تصريحات إعلامية بمقر القنصلية فى أسوان، إن محافظة أسوان، حكومة ومواطنين ومنظمات وجمعيات، ترجموا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح كل مؤسساتهم ومنازلهم وتسخير كل إمكاناتهم لاستقبال أشقائهم السودانيين، كما أشاد بـمبادرة «الأشقاء السودانية المصرية» التى تهدف إلى دعم الأسر السودانية، وهى تضم مجموعة من المتطوعين السودانيين والمصريين لخدمة السودانيين المتأثرين بالحرب.

وأوضح السفير أن وزارة الصحة المصرية قد وجهت العديد من الفرق الطبية المتنقلة منذ الأسبوع الأول إلى المعابر الحدودية، للقيام بعلاج السودانيين المتضررين، وكذلك جمعية الهلال الأحمر إضافة إلى أن مستشفى أسوان الجامعى والمستشفيات الأخرى قد فتح أبوابه لعلاج السودانيين مجانًا، كما فتح الباب أمام الأطباء السودانيين لقضاء فترة الامتياز بهذه المستشفيات.

وتابع: أن الجامعات المصرية مثل جامعات أسوان، وقنا، وأسيوط والوادى الجديد، وسوهاج والأقصر تضم مئات الطلاب السودانيين فى شتى المجالات.

وأشار إلى نماذج ناجحة للتعاون المشترك بين البلدين، تمثلت فى هيئة وادى النيل للملاحة وكذلك مشروع مكافحة الملاريا المشترك بين البلدين، والأكاديمية العربية للنقل البحرى، التى التى تضم بعض الطلاب السودانيين.