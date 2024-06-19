كريمة الحفناوى: المصريون خرجوا فى «30 يونيو» لحماية الهوية الوطنية

- قالت إن الجماعة وصفت المشاركين فى «25 يناير» بـ«شوية عيال»

- أعضاء الجماعة خائنون للعيش والملح.. واعتادوا إطلاق الشائعات واستباحوا التدخل فى الحياة الشخصية

- التنظيم يحتقر المرأة ويعتبر مهمتها الإنجاب فقط.. ولم يختر سيدة واحدة فى اللجنة التأسيسية للدستور

- شاركت فى «الجبهة الوطنية للنساء» للدفاع عن الوطن فى مواجهة الحكم الإخوانى

- رأيت كل الفئات والطبقات فى اعتصام الاتحادية والجميع نزل للشارع حتى لا تُسرق مصر

رأت الكاتبة كريمة الحفناوى أن جماعة الإخوان الإرهابية أغضبت الشارع المصرى بإجرامها فى حق الوطن، فقد أدرك المواطنون جميعًا أن الإخوان تسعى للسيطرة على كل مفاصل الدولة، بل وسلب نساء مصر حقوقهن، لذا وجبت الثورة عليها فى ٣٠ يونيو.

وقالت الكاتبة كريمة الحفناوى، لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، إن خيرت الشاطر هو الذى كان يسيطر على مكتب الإرشاد، وعلى محمد مرسى، وظن أن ذلك يسمح له بالذهاب لأجهزة أمنية وإصدار أوامر، رغم أنه ليس صاحب صفة.

وعن الشهيد الحسينى أبوضيف، أوضحت أن قتله كان صدمة كبيرة لها شخصيًا ولكل من عرفه، فهو صحفى صعيدى نابه كان يحلم بأن يوثق الحقيقة بالكاميرا، لكن الإخوان قتلوه برصاصة غدر.

■ شاركت فى تشييع جثمان الشهيد الحسينى أبوضيف.. كيف كان إحساسك حينها؟

- لحظة تشييع جثمان الشهيد الحسينى أبوضيف وخروجه من نقابة الصحفيين كانت كلها ألم.. الحسينى كان شابًا طموحًا، جاء من الصعيد، وكان واعيًا وصاحب شخصية جميلة.

«أبوضيف» تخرج فى كلية الحقوق، وكان يريد العمل بالصحافة كمتدرب، والكاميرا بالنسبة له كانت «عين الحقيقة».

كنت أعتبر الحسينى أبوضيف ابنًا لى؛ فقد استقبلته وآمنت بقدراته فى بداية حياته الصحفية، وكان يتمنى أن يعمل مع كبار الصحفيين، وكنت أتمنى أن يكبر أمام عينى.

الحسينى كان شابًا مخلصًا لوطنه، وقتله الإخوان غدرًا.. حينها أيقظتنى ابنتى وأبلغتنى بخبر استشهاده.. كانت تعلم مكانته عندى، وقالت لى: «الحقى يا ماما الحسينى قتلوه»، وكان ذلك يوم ٥ يناير.

شعرت وقتها بأننى طعنت بسكين، فالحسينى كان قادمًا من الصعيد واشترى كاميرته ليوثق بها الحقيقة، ولكن رصاصة الغدر أنهت حياته.

ذهبت للمستشفى والمشرحة، وخرج جثمانه من نقابة الصحفيين، فهو شهيد الكلمة، وبعده جاءت حادثة استشهاد ميادة أشرف، صحفية «الدستور».

■ كيف رأيت جماعة الإخوان حينها؟

- أطلقنا شعارًا ضد الإخوان المسلمين، قلنا فيه: «لا إخوان ولا مسلمين.. قتلوا ولادنا باسم الدين».. الإخوان كانوا يرون أنهم هم المؤمنون فقط وأنهم وكلاء الله على الأرض.

تصدرت المشهد مع ثلاث صحفيات بصورة ظهرنا فيها وكنا نرتدى الأسود ونحمل أكفانًا على أيدينا، وبدأت مسيرة الأكفان من مسجد رابعة حتى الاتحادية.. أدركنا جميعًا أن الإخوان يستخدمون الدين لأغراض سياسية.

وقبل «٢٥ يناير» كانت هناك جلسة مع قيادات الإخوان، وشاركت فيها، والإخوان وقتها أعلنوا عن أنهم لن يشاركوا فى المظاهرات، مؤكدين أن المشاركين فيها «شوية عيال»، لكن لو أراد بعض شباب الإخوان المشاركة بها فليشاركوا.

وبعد نجاح الثورة نزل الإخوان للشارع، يوم ٢٨ يناير، وبدأوا فى التنسيق مع النظام، وبنفس الطريقة قالوا إنهم لن يقدموا مرشحًا للرئاسة، ولكن عندما وجدوا الأمور متاحة غيّروا كلامهم وشاركوا.

كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، قالت وقتها إنه «آن الأوان أن تحكم الزعامات الإسلامية حتى يكونوا تابعين لأمريكا لكى تأمن شرهم وشر الناس التى كانت ضد أمريكا».. كان الحراك موجودًا فى الشارع المصرى ضد إسرائيل والإمبريالية.

■ ما رأيك فى طريقة سعى الإخوان للسلطة؟

- فى الماضى لم تكن هناك مشاكل مع الإخوان، وكنا نجلس معهم، وخلال أحد اللقاءات التليفزيونية حضره رموز للإخوان، ومنهم «الكتاتنى»، وقالوا إنهم لا يريدون المشاركة فى السلطة، وكان ذلك قبل الانتخابات البرلمانية.

وفى أحد البرامج التى شاركت فيها أعلنت عن أننا لن نرشح مرسى ولا أحمد شفيق، لأن ترشيحنا «مرسى» كان بمثابة تسليم البلد للجماعة وأخونة الدولة، كما أن «شفيق» هو رمز من رموز النظام القديم وكانوا يرفضون ذلك.

■ كيف كانت حال مرسى يوم إعلان نتيجة الانتخابات؟

- قبل الانتخابات البرلمانية خرج الإخوان فى يوم جمعة، أُطلق عليه «جمعة قندهار»، وحملوا الأعلام السوداء المشابهة لأعلام تنظيم القاعدة.. حينها انتهى الكلام الحلو، والشواهد كانت تقول إن الإخوان امتلكوا الحكم، وبدأوا فى الحديث عن حكم سيستمر ٥٠٠ عام على الطريقة العثمانية، وبعدها جاءت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، جامعة القاهرة، وكانوا ينتظرون منه إعلان الخلافة الإسلامية ولكنه لم يفعل.

■ تصريحاتك كانت تُغضب الإخوان.. كيف سعوا للانتقام منك؟

- أولًا اشتكوا لزوجى الدكتور محمد حسن خليل؛ فهناك صيدلى زميل لى قال لزوجى إنهم يحاولون التواصل معى لكننى لا أتجاوب، وفى هذا الوقت كان الإخوان موجودين فى نقابة الصيادلة. أنا أحرص على التواصل مع زملائى، لكن هناك مَن أختلف معهم سياسيًا، ولا أحب أسلوبهم فى التعامل مع الأحداث.

الإخوان إن اختلفوا معك سيشوهون صورتك، لكننى كنت أراعى عدم خيانة العيش والملح، كمصرية أصيلة متأثرة بالتقاليد، ووجدت فى الإخوان الخيانة والكذب المتكرر.

لم أرد على هجومهم علىّ.. التزمت الصمت، وانتهى أى تواصل على أى مستوى معهم، مسكت النوتة ومسحت الأرقام.

الإخوان يطلقون الشائعات ويستبيحون التدخل فى الحياة الشخصية لأى أحد، وهذا أسلوبهم، ولكن لا يستطيعون استخدام هذا الأسلوب مع كل المعارضين، لأننى كنت معروفة فى كل مراحل حياتى أننى أدافع عن المظلومين وأحب وطنى، ولكننى شاهدت هذا الأسلوب مع الآخرين.

■ بعد الإعلان الدستورى لمحمد مرسى.. كيف كانت حال الشارع المصرى؟

- كان الشارع غاضبًا، ورأينا احتفال أكتوبر فى استاد القاهرة، بحضور كل قيادات الجماعة الإسلامية وقتلة الرئيس السادات.

حينها بدأ محمد مرسى فى التحدث عن مشروع قناة السويس، وكنا قريبين من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وسافرنا للإسماعيلية وبورسعيد، ورأينا مجموعة من الشباب قدموا اقتراحات عظيمة لمحور تطوير قناة السويس، وفوجئنا بمشروع الإخوان لتطوير القناة.

كتبت عن الأمر فى جريدتىّ «الدستور» و«الفجر»، وأوضحت أنه مشروع لتأجير قناة السويس، وكنت أكتب بعنوان «إلى حفيدى حمزة».

فى واحد من المقالات رصدت كيف يمثل هذا المشروع عزلًا إقليميًا للقناة، وكأنها ليست فى جمهورية مصر العربية، وكانت هذه فكرة الإخوان، ضمن مخطط لإبعاد القناة عن أى قانون تابع لجمهورية مصر العربية.

يتضمن مشروعهم جعل قناة السويس إقليمًا، له مجلس منفرد ووزراء منفصلون يعينهم رئيس الجمهورية.. وهذا مساس بالأمن القومى، وناقشنا الأمر مع الدكتور عصام شرف.

وخرج أحد السلفيين حينها، عندما اشتد الخلاف بينهم وبين الإخوان، وتحدث عن أن الجماعة تستبعد السلفيين من التعيينات فى الأجهزة الحكومية والوزارات، فتأكد الجميع من خطة الإخوان للاستيلاء على مصر.

بعدها رأينا الشعب فى اعتصام الاتحادية، احتجاجًا على الإعلان الدستورى، ورأينا مشهد المسيحى الذى كان يتعذب على سور الاتحادية وخائف من الإفصاح عن هويته الدينية أمام الإخوان، ودى ما كانتش مصر وتأكدنا أن البلاد تضيع هويتها.

عندما نزلت لاعتصام الاتحادية، رأيت مصر كلها؛ وكل الفئات والطبقات، حتى رجال الأعمال خرجوا للشارع، ونزلوا حتى لا تضيع هوية مصر الوطنية، وحتى لا تُسرق مصر مهما كان الحاكم.

ما حدث فى ٥ ديسمبر ٢٠١٢ أمام الاتحادية كان نقطة تحول مهمة فى الثورة ضد الإخوان، وبعد شعار «لا إخوان ولا مسلمين قتلونا باسم الدين»، جاء شعار «ارحل»، وبعدها جرى تغيير النائب العام.

الشعب انتبه، وتأكد من ضرورة أن يثور ضد هذا النظام، فعزل مرسى النائب العام وإصدار قرارات لها صفة الدستورية، كلها مقدمات لنزول الناس للشارع ضد الإخوان، فما فعله لم يحدث فى أى دستور فى العالم.

■ هل كان محمد مرسى فعلًا هو مَن يحكم مصر؟

- الشعب كان يقول شعار «يسقط يسقط حكم المرشد»، وهذا ببساطة ما كنا نراه فى توقيت حكم الإخوان، لأن الجميع كان يعلم أن مرسى لا يحكم وأن مَن يحكم هو مكتب الإرشاد، وهذا المكتب يتبع التنظيم الدولى، والتنظيم الدولى له خطة، ليست لصالح مصر، ولكن خطة من أجل أن يتمكنوا من مصر وتونس واليمن وليبيا والمغرب.

كان الإخوان يسعون للسيطرة على الوطن العربى.. كان صاحب الكلمة آنذاك خيرت الشاطر، وكان يدخل لأجهزة كبيرة ويتحدث كأنه يملك سلطة، رغم أنه لم تكن له صفة حكومية بهذا الشكل.

■ هل حاول الإخوان استقطابك؟

- فى البداية طلبنا كقوى وطنية الاجتماع بمجلس الشعب، وقابلنا الكتاتنى، وكان يجيد التحدث مع القوى الوطنية، وتحدثنا عن مطالب لخروج الدولة من هذه الأزمات، وعن ضرورة وجود لجان استماع، وكنت أتعامل بصفتى الحزبية، عبر الجمعية الوطنية للتغيير، وبعدها جبهة الإنقاذ، وكل الرموز امتداد لحركة كفاية برموز ناصريين أو يساريين أو ليبراليين أو من حزب الجبهة.

كانت هذه الجلسة دون وعود، وكان الكتاتنى يحاول جعلها جلسة بروتوكولية، وكان المستفز فى هذه المرحلة بالنسبة لهم هو كل ما حصلت عليه المرأة من حقوق انتزعت خلال فترة حكم الإخوان.

■ كيف عزز الإخوان انتشار «زواج القاصرات»؟

- نواب الإخوان كانوا يتحدثون حول أمور غريبة للغاية بالنسبة للدين والعادات والتقاليد المصرية، منها السماح بزواج الفتيات الصغار، الأمر الذى حاربته المرأة لسنوات عدة، بالإضافة إلى الحديث عن أن المرأة للإنجاب فقط، ولا يجب السماح لها بالعمل.

كل ما حصلت عليه المرأة من حقوق جرى انتزاعها خلال فترة حكم الإخوان، الأمر الذى جعلنا نتحرك بشكل أساسى أمام مجلس الشعب، وطالبنا حينها بلجنة استماع فى البرلمان، وكان يشاركنا كل المصريات والجمعيات الحقوقية للنساء والسيدات داخل الأحزاب السياسية، وذلك كان بهدف عدم الرجوع للوراء بشأن قضايا المرأة وحقوقها.

وبعد الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١٢، كان هناك لجنة للدستور، والتى من المفترض أن تختار ١٠٠ شخصية لوضع الدستور فى عهد الإخوان، وفوجئنا حينها بأنه لم يوجد فيها أى سيدة مصرية، وخرجنا حينها بشعار «التأسيسية.. الستات ٥٠٪»، وكانت الراحلة فتحية العسال هى من جمعتنا لتأسيس الجبهة الوطنية للنساء، والتى تم تأسيسها أيام حكم الإخوان للدفاع عن الوطن.

■ لماذا خرج الشعب المصرى ضد الإخوان فى ٣٠ يونيو؟

- الشعب المصرى صبور للغاية، ويستطيع تخطى الأزمات، ولكنه لا يصبر إطلاقًا على تغيير أو سرقة هويته المصرية، فضلًا عن الاستيلاء على الحكم بشكل مستبد، كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين فى فترة حكمها الدولة، الأمر الذى جعل الشعب يخرج بأكمله ضد ذلك النظام المستبد.

خروج الناس فى ثورة ٣٠ يونيو كان أساسه أنه لا يمكن أن تحكم مصر بهذا الشكل، كما أن الجماعة لم تستطع مواجهة المواطنين فى ذلك الحين، خاصة حين ظهرت حملة «تمرد» الشعبية التى أظهرت الرفض الواسع لحكم الإخوان المسلمين.

■ ما كواليس تأسيس الجبهة الوطنية للنساء فى عهد الإخوان؟

- فكرة تأسيس الجبهة الوطنية للنساء فى عهد جماعة الإخوان قدمتها الراحلة فتحية العسال، حين كانت تترأس اللجنة النسائية التقدمية فى حزب التجمع، واتفقنا جميعًا على أن الجبهة تضم سيدات مصر ليس على أساس حزبى، بل على أساس فردى، أى أن كل من يشارك هو يؤمن تمامًا بالدفاع عن حقوق النساء والوطن.

وبعد تأسيس الجبهة الوطنية للنساء، قررنا رفع قضية ضد الجمعية التأسيسية للدستور التى تعتبر باطلة؛ لأنها من المفترض أن تكون ممثلة عن كل مصر، وليس فئات معينة فقط، وصدر الحكم حينها فى شهر أبريل ٢٠١٣، وتم تأسيس جمعية تأسيسية أخرى بها عدد من النساء.

هذا الحدث كان من ضمن الأسباب التى جعلت الناس تخرج فى ثورة ٣٠ يونيو ضد حكم الإخوان، حين اكتشف المواطنون أن مكتسباتهم الوطنية تهدر، مثل الاستيلاء على كل أجهزة الدولة والتحكم فيها، وتلك الخطوات كانت تنير طريق الناس، حتى تكتشف هؤلاء الذين أرادوا أن ينفردوا بحكم الدولة وحدهم.