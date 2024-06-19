الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

جثة غريق - ارشيفية
جثة غريق - ارشيفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، فى انتشال جثة شاب لقي مصرعه فى نهر النيل بمنشأة القناطر، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق شخص فى نهر النيل، بجوار كوبرى الجلاتمة بمنشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما، تعرض للغرق خلال الاستحمام بالنيل، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

قوات الانقاذ النهري انتشال جثة منشأة القناطر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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