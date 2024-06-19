انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، فى انتشال جثة شاب لقي مصرعه فى نهر النيل بمنشأة القناطر، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق شخص فى نهر النيل، بجوار كوبرى الجلاتمة بمنشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما، تعرض للغرق خلال الاستحمام بالنيل، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.