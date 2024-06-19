الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحافظون الألمان يحثون على قمع المساعدات المقدمة للاجئين الأوكرانيين

اوكرانيا
اوكرانيا

دعا المحافظون الألمان اليوم الأربعاء، إلى قمع المساعدات المقدمة للاجئين الأوكرانيين، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

ويقود توماس ستروبل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الدعوات المطالبة بتغيير السياسة، مع ارتفاع مدفوعات الرعاية الاجتماعية مقارنة بالدول المجاورة، ويجب أن يتم خفض حصول اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا على مدفوعات الرعاية الاجتماعية، ويجب معالجتهم من خلال نظام اللجوء بدلًا من ذلك، كما يصر عدد من السياسيين الألمان البارزين، بحجة أن الوضع الحالي أصبح "يصعب التواصل" مع الناخبين.

ولايات البلاد الـ16 ووزير الداخلية الاتحادي 

 

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وجاءت هذه الدعوات قبل اجتماع لوزراء داخلية ولايات البلاد الـ16 ووزير الداخلية الاتحادي، حيث يقول البعض إن ألمانيا في الواقع جذابة للغاية للمواطنين الأوكرانيين، لأنها تدفع لهم أكثر من الدول المجاورة.

وقد وجد حوالي 1.1 مليون أوكراني ملجأ في ألمانيا منذ الغزو الروسي الشامل لبلادهم في فبراير 2022. 

ويحق لهم الحصول على إعانة الرعاية الاجتماعية، المعروفة باسم Bürgergeld، أو دخل المواطن، بقيمة 563 يورو شهريًا. يحصل الأزواج على 506 يورو للشخص الواحد والأطفال مؤهلون للحصول على دفعات تتراوح بين 357 يورو و471 يورو شهريًا، حسب أعمارهم. وتغطي الدولة الألمانية أيضًا تكاليف مثل الإيجار والتدفئة والرعاية الصحية.

وستدفع الدولة الألمانية هذا العام ما بين 5.5 مليار يورو و6 مليارات يورو لتمويل الأوكرانيين، وفقًا لوزارة المالية.

وقال توماس ستروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ في جنوب ألمانيا، قبل الاجتماع إنه يأمل في حشد الدعم لتغيير السياسة.

وأضاف: "من المحتمل أن يكون السبب وراء وجود عدد كبير بشكل خاص من الأوكرانيين في ألمانيا، على عكس جيران آخرين مثل فرنسا، هو أن لدينا مدفوعات الرعاية الاجتماعية المرتفعة، والتي لا يتمتع بها أي شخص آخر في أوروبا".

واتهم النقاد ستروبل، وهو عضو في حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظين، وآخرين بمن في ذلك سياسيون من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، بالشعبوية قبل الانتخابات الرئيسية في ثلاث ولايات شرق ألمانيا، حيث من المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف مكاسب قوية، وبعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة التي جاء فيها حزب البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية.

يحق للاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا من أوكرانيا الحصول على دخل المواطن، والذي يعتبر بمثابة دفعة تغطي تكاليف المعيشة الأساسية، منذ يونيو 2022 ولم يضطروا إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء، وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم قاعدة التدفق الجماعي التي بموجبها وباعتبارهم نازحين، يحصل الأوكرانيون على حماية فورية ووضع قانوني واضح.

وهذا يتيح لهم الوصول الفوري إلى سوق العمل، على عكس طالبي اللجوء الذين تكون القواعد أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم، والذين يستغرق توضيح وضعهم وقتًا أطول بكثير والذين يحصلون على أموال أقل.

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