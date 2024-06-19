أستاذ علوم سياسية: الرأى العام الإسرائيلى باتجاه نزع الثقة من حكومة نتنياهو

قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن الجمهور الإسرائيلي منذ اجتياح رفح آخذ في ارتفاع صوته أكثر من أجل التعبير عن عدم الثقة بهذه الحكومة، وهذه الدالة بقيت متصاعدة يومًا بعد يوم.

وأضاف دياب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما جرى اليوم من استطلاع هو تعبير إضافي عن ارتفاع مثل هذه الدالة، ولكنه ليس المرة الأولى التي يستطلع على الرأي العام الإسرائيلي باتجاه نزع الثقة من هذه الحكومة، ولكن أمورا جديدة حدثت خاصة بعد استقالة بيني جانتس وغادي آيزنكوت، وكشف الغطاء عن شرعية نتنياهو بوجود وحدة أكبر في المجتمع الإسرائيلي من أجل مواصلة الحرب، مؤكدًا أن هذه الشرعية نزعت وبدأت تنتزع أيضًا من شرعية الحرب نفسها.

وأوضح أن كل النقاشات الداخلية بداخل الائتلاف الحكومي الجديد الآن وخلال 24 ساعة الأخيرة وهذا التناطح ليس بين الائتلاف والمعارضة ليس بين الحكومة والشارع؛ لأنه كان موجودًا دائمًا ولكن الجديد هو هذا التناطح الكبير غير المسبوق في داخل الائتلاف الحاكم بين نتنياهو وكل أطراف الائتلاف.