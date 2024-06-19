الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

آخر أخبار نتيجة الدبلومات
آخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ننشر خطوات معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، فمع تزايد بحث طلاب وأولياء أمور الدبلومات الفنية، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها للانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات واعتمادها والإعلان عنها رسميًا، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ويبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية جميع الأقسام.

سارت وفق الخطة.. وزارة التعليم تستعرض تقرير ختام امتحانات الدبلومات الفنية

رابط مفتوح| نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

خطوات معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير، تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وخطوات الحصول عليها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والرابط المباشر لها، في السطور التالية.

وعن موعد إعلان نتيجة الدبلومات 2024، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أنَّ نتائج الدبلومات الفنية 2024، تعتمد رسميا، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصحيح والمراجعات الكاملة للدرجات ورصد الدرجات، وتنشر نتائج طلاب الدبلومات الفنية، من جانب كل مديرية تعليمية، في الوقت الذي تحدده كما هو معتاد في السنوات السابقة، ومن ثم بعدها مباشرة يتم إدراج نتيجة الطلاب إلكترونيا، ويتوفر للجميع الاستعلام برقم الجلوس وذلك عبر لينك بوابة التعليم الفني بجميع محافظات مصر.

رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024

يمكنك الدخول على الرابط الرسمي والوحيد لنتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال الضغط على هذا الرابط  https://fany.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول على بوابة نتائج التعليم الفني وذلك بالضغط على هذا الرابط (هـــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا).
  • الخطوة الثانية: قم بتحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • الخطوة الثالثة: قم بإدخال بيانات الطالب.
  • الخطوة الرابعة: قم بإدخال رقم جلوس الطالب.
  • الخطوة الخامسة: قم بتحديد محافظة الإقامة.
  • الخطوة السادسة: قم بتدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • الخطوة السابعة: قم بالضغط على كلمة استعلام.
  • الخطوة الثامنة: بعد اكتمال الخطوات المذكورة أعلاه، تظهر بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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