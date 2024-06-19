حريق معبر رفح.. القصة الكاملة وراء تدمير الشريان الحيوى لقطاع غزة (فيديو)

بعد مرور أكثر من شهر على سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراق صالة المغادرين وعدد من مرافق الجانب الفلسطيني من المعبر البري جنوبي قطاع غزة.

شريان الحياة

معبر رفح كان يُعتبر الشريان الرئيسي للحياة في قطاع غزة، ونقطة العبور الوحيدة التي لم تسيطر عليها إسرائيل، ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، كان المعبر نقطة العبور الأساسية للمساعدات الإنسانية ولخروج المرضى والفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع المحاصر.

مع تشديد العديد من المنظمات الأممية على ضرورة فتح المعبر من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، أكدت منظمة الصحة العالمية وجوب إعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن، أو إيجاد آلية بديلة لإدخال الإغاثة إلى ملايين الفلسطينيين الذين باتوا على حافة الجوع.

رفح الفلسطينية

في الوقت نفسه، تستمر المناقشات حول إدارة المعبر، حيث طُرحت مقترحات متعددة تشمل تولي شركة أمن أمريكية إدارته، إعادة إحياء بعثة أوروبية للإدارة، أو تشكيل هيئة ثلاثية تضم قوات مصرية وإسرائيلية وأمريكية.

تفاصيل الحادث

وكان أفاد يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق ودمر صالة المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، مؤكدًا سقوط عدد من الجرحى الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.