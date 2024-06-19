استمرار توافد أهالى الغربية على الحدائق والمتنزهات فى رابع أيام عيد الأضحى

استمرت احتفالات أهالي محافظة الغربية، بالعيد في رابع أيام عيد الأضحى المبارك مع حالة من النشاط والحيوية، حيث شهدت المراكز والمدن في المحافظة استمرار إقبال المواطنين والشباب والأطفال على المتنزهات والألعاب الترفيهية، توجهت العائلات بكثافة نحو هذه الأماكن لتوفير فرصة للترفيه والاستمتاع بأوقاتهم خلال العيد.

وفتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار، وشهدت توافد الأسر والرحلات على الحدائق المجانية التي تضمنت ألعابًا وتسلية للأطفال والكبار على حد سواء. تمتع الجميع بجو مفعم بالحيوية والبهجة، وسط أجواء من السعادة والمرح.

وكان الاهتمام الأكبر للأهالي موجهًا نحو الملاهي والمراجيح المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب. فقد توافدت العائلات بأعداد كبيرة للاستمتاع بالألعاب المتنوعة والمغامرات التي تقدمها هذه المرافق، ولم يقتصر الأمر على الأطفال فقط، بل شمل أيضًا الشباب والبالغين الذين استمتعوا بتجربة المراجيح العملاقة والألعاب المثيرة.

واستمرت مراكز الشباب في المحافظة في فتح أبوابها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لممارسة الأنشطة وتقديم خدماتها للجمهور. فقد تم تحضير برامج ترفيهية وثقافية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، بهدف إسعاد الجماهير وتوفير فرصة للتفاعل الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة الممتعة.

وعلى مدار أيام العيد، شهدت مراكز الشباب إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب والأطفال، حيث تمتعوا بمختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تم تنظيمها.

كما حرصت معظم المطاعم في محافظة الغربية، على ابتكار طرق دعائية خلال عيد الأضحى المبارك، تنوع بين تقديم خدمات مميزة وعروض جذابة للزبائن خلال فترة العيد، وذلك بهدف جذب المزيد من الزبائن، إضاءة وأصوات دي جي صاخبة، وعرض من العاملين بالمحلات بكيفية صناعة الطعام أمام الناس، ولذلك في منافسة واضحة لجذب الزبائن خلال عيد الأضحي المبارك، وتحقيق المزيد من الرواج والإيرادات.



واستمر الجميع في الخروج للتنزه في كافة مدن المحافظة الثمان، قاصدين المتنزهات وكورنيش النيل والأماكن الترفيهية، وحظيت أماكن ركوب الخيل بالنصيب الأكبر من الأطفال الراغبين في الاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية بها خلال العيد، حيث يتم ركوب الخيول مدعوما بأصحابها إما للحصول على جولة من أعلى ظهورها أو لالتقاط صور تذكارية والنزول ليحل محله شاب أو طفل آخر، ويتم تأجيرها للركوب على ظهورها والتقاط الصور معها والسير بها على ضفاف النيل، وتحددت أسعار ركوب الخيول في القناطر بـ10 جنيهات للصورة و25 جنيهًا للجولة وتزيد حسب الوقت.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد.

وأشار إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن هناك مديرًا مسئولًا في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لبقية العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

احتفالات عيد الأضحي فى الملاهي

احتفالات عيد الأضحي فى الملاهي

احتفالات عيد الأضحي فى الملاهي