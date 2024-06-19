يورو 2024| كراماريتش رجل مباراة كرواتيا وألبانيا

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخبي كرواتيا وألبانيا، ضمن منافسات البطولة.

وتعادل منتخب كرواتيا مع ألبانيا بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا “ يورو 2024”.

وتمكن المهاجم أندريج كراماريتش، الذي يلعب لنادي هوفنهايم الألماني، من نيل جائزة رجل المباراة التي منحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ولجنة المنظمة للبطولة.

كراماريتش سجل هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 74 بعد استلامه تمريرة داخل المنطقة ومراوغة مدافع ألبانيا، حيث نجح في إيداع الكرة في الشباك بمهارة.

وبالإضافة إلى هدفه المهم، قدم كراماريتش أداءً مميزًا وشارك في المباراة بشكل فعّال حتى استبدل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وخلال مشاركته، سجل كراماريتش تسديدة على المرمى وقدم ثلاث فرص، منها فرصة خطيرة للتسجيل، كما نجح في استعادة الكرة مرة واحدة، لكنه فقد الاستحواذ على الكرة 11 مرة خلال مجريات اللقاء.

تألق كراماريتش لم يكن فقط في تسجيل الهدف المهم بل أيضًا في تقديم أداء شامل على مدار مشاركته في اللقاء، مما جعله جديرًا بالحصول على جائزة رجل المباراة بفضل مساهماته الفعّالة في مساعدة منتخب بلاده.