الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024| كراماريتش رجل مباراة كرواتيا وألبانيا

كراماريتش ضد ألبانيا
كراماريتش ضد ألبانيا

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخبي كرواتيا وألبانيا، ضمن منافسات البطولة.

وتعادل منتخب كرواتيا مع ألبانيا بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا “ يورو 2024”.

وتمكن المهاجم أندريج كراماريتش، الذي يلعب لنادي هوفنهايم الألماني، من نيل جائزة رجل المباراة التي منحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ولجنة المنظمة للبطولة.

كراماريتش سجل هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 74 بعد استلامه تمريرة داخل المنطقة ومراوغة مدافع ألبانيا، حيث نجح في إيداع الكرة في الشباك بمهارة.

وبالإضافة إلى هدفه المهم، قدم كراماريتش أداءً مميزًا وشارك في المباراة بشكل فعّال حتى استبدل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وخلال مشاركته، سجل كراماريتش تسديدة على المرمى وقدم ثلاث فرص، منها فرصة خطيرة للتسجيل، كما نجح في استعادة الكرة مرة واحدة، لكنه فقد الاستحواذ على الكرة 11 مرة خلال مجريات اللقاء.

تألق كراماريتش لم يكن فقط في تسجيل الهدف المهم بل أيضًا في تقديم أداء شامل على مدار مشاركته في اللقاء، مما جعله جديرًا بالحصول على جائزة رجل المباراة بفضل مساهماته الفعّالة في مساعدة منتخب بلاده.

كرواتيا البانيا يورو 2024 كأس أمم أوروبا أندريج كراماريتش

مواد متعلقة

منتخب كرواتيا يتأخر بهدف أمام ألبانيا فى يورو 2024

تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا فى كأس أمم أوروبا

منتخب سويسرا يهزم المجر بثلاثية فى يورو 2024

تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا فى كأس أمم أوروبا

الشوط الأول.. منتخب سويسرا يتقدم على المجر بثنائية فى يورو 2024

ميسى يتصدر قائمة منتخب الأرجنتين للمشاركة فى كوبا أمريكا

تشكيل مباراة سويسرا ضد المجر فى كأس أمم أوروبا

"يويفا" يقرر تطبيق قاعدة جديدة لحماية الحكام فى "يورو 2024"

الأكثر قراءة

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

وصول جثمان مشجعة الأهلى لصلاة الجنازة عليها بحضور مجلس إدارة النادى

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

وسط الطبيعة الإيطالية.. أول ظهور لـ جميلة عوض بعد زواجها (صور)

مصدر بـ"الجبلاية": الشيبى أخطأ فى اللجوء لمحكمة الكاس قبل قرار لجنة الاستئناف

مصرع سائق سقطت سيارته من أعلى منطقة جبلية بجوار مصنع أسمنت حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "اسرائيل" عتبة "الغموض النووي" ؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة