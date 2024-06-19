"يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد".. انهيار أسرة مشجعة الأهلى خلال صلاة الجنازة (فيديو)

سيطر الحزن على أهل وأصدقاء مشجعة الأهلي “نرجس”، خلال توديعها إلى مثواها الأخير بعد أداء صلاة الجنازة بحي باب الشعرية، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي.

ولقيت مشجعتا نادي الأهلي، نورهان ناصر ونرجس صلاح، مصرعهما، مساء أمس الثلاثاء، بعد اصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، واحتجازه في قسم شرطة العامرية، وعرض السائق على النيابة العامة صباح اليوم، للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

جنازة مشجعة الأهلي

جنازة مشجعة الأهلي

جنازة مشجعة الأهلي