الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: قيمة التمويل العقارى بمصر قفزت 140% ليصل إلى 5.3 مليار جنيه

أيمن عبدالحميد
أيمن عبدالحميد

كشف الدكتور أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقاري، عن جهود الدولة في دعم نشاط التمويل العقاري، وكذلك القطاع المالي غير المصرفي علي كافة الأصعدة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" عبر "زووم"، مساء اليوم الأربعاء، إن قيمة التمويل العقاري بمصر قفزت 140% ليصل إلى 5.3 مليار جنيه بالربع الأول من هذا العام المالي.

وأضاف أن هناك عوامل أدت لهذا الرقم ومنها الارتفاع الذي حدث في أسعار العقارات، والذي أدي إلى ارتفاع في قيمة التمويلات العقارية، موضحًا أن حجم التمويلات هذا العام أقل من العام الماضي ولكن القيمة التمويلية أعلي.

وأشار إلى أن التمويل العقاري حقق قفزة هائلة نتيجة دخول عملاء من متوسطي ومحدودي الدخل، موضحًا أن المبادرات الموجودة من الدولة أدت إلى زيادة الشريحة الخاصة بمنتج التمويل العقاري.

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