مصر تحصل على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية لمدة عامين

حصلت مصر من خلال هيئة الدواء المصرية، على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، لمدة عامين، وذلك خلال مشاركة هيئة الدوء المصرية في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي "ICH"، وكذلك اجتماع البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، اللذان انعقدا بمدينة فوكوكا اليابانية، حيث تم التصويت بالاقتراع السري، وفازت مصر ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، بنتيجة الاقتراع الذي شارك فيه أكثر من 29 من المنظمات والدول الأعضاء.

ويعكس حصول هيئة الدواء المصرية على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، ريادة الهيئة على المستوى الدولي وفي كافة المحافل الدولية، وكذلك كفاءة كوادرها للتميز الإقليمي.

يعد البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، أحد أهم المنصات الدولية التي تضم ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية على الدواء بالدول لتعزيز الرقابة على المنتجات الطبية حول العالم وتتشارك خبراتها فى الأطرالتنظيمية المتعلقة بالدواء وتبادل أحدث الإصدارات من أدلة العمل التنظيمي والخبرات العملية في المجال الرقابي، مما يضع مصر على الخريطة العالمية لنقل الخبرات المصرية في التطبيق العملي للمهارات الفنية التنظيمية.

وشهدت الاجتماعات التي شاركت فيها الدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدرسات الإكلينيكية، ممثلا عن هيئة الدواء المصرية والممثل المصري بالمجلس التنسيقي الدولي ICH والممثل المصري بالبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، والدكتورة سندس السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية بالهيئة والمنسق المصري بالمجلس التنسيقي الدولي والممثل المصري بالبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، نقاشات حول أبرز مستجدات أعمال مجموعات عمل الخبراء التابعة للمجلس التنسيقي الدولي، التي يتم من خلالها إعداد القواعد التنظيمية العالمية في مجال الدواء والمستحضرات الحيوية والمبتكرة.

كما شارك في الاجتماعات مجموعة من خبراء هيئة الدواء المصرية، والتي انعقدت بالتزامن مع الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي، حيث شارك وفد هيئة الدواء المصرية في خمس مجموعات عمل فنية تتعلق بالتشاور في القواعد التنظيمية الدولية، وتنقل الخبرات المصرية بالمحافل الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس هيئة الدواء المصرية للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية؛ لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة على الدواء، وتطوير خطط استراتيجية طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية؛ بما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة الرقابية المصرية وفتح آفاق التعاون للأسواق الدوائية المختلفة.