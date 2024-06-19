المرشح الإصلاحى الإيرانى يتطلع لتحسين العلاقات مع أمريكا

قال المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الشهر إنه يريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما اتهم منافسيه المحافظين بإفساد الاقتصاد الإيراني من خلال عدم القيام بما يكفي لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب الذي أدى إلى رفع العقوبات.

كما اقترح مسعود بيزشكيان، الذي كشف النقاب عن وزير الخارجية السابق جواد ظريف كمستشار له في السياسة الخارجية، أنه قد يراجع أيضًا خلال رئاسته علاقاتها مع روسيا، مجادلًا بأنه لا ينبغي للقوى الشرقية أن تعتقد أنها الخيار الوحيد لإيران.

كسب تأييد ملايين الإيرانيين

ويكافح بيزشكيان، جراح القلب السابق ووزير الصحة، من أجل كسب تأييد ملايين الإيرانيين الذين يعتقدون أنه على الرغم من السماح له بالترشح للتصويت، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي لن يسمح له بأخذ البلاد إلى مسار جديد، بالطبع في حالة فوزه.

ويهدف نشره لظريف إلى الإشارة إلى المدى الذي يمكن أن يتغير به نهج إيران في السياسة الخارجية، بما في ذلك الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، إذا فاز في الانتخابات.

ويشعر الغرب بقلق متزايد من استعداد القيادة الإيرانية للمضي قدمًا في بناء قنبلة نووية.

وانضم ظريف إلى بيزشكيان في الحملة الانتخابية في أصفهان، وحث الناخبين المحبطين على عدم مقاطعة الانتخابات في 28 يونيو.

وقال: "إن عدم التصويت ليس رسالة، وعدم التصويت يعطي السلطة للأقلية، وهذه الأقلية هي التي تقود إيران إلى حالة من اليأس".

وابتعد الكثيرون في إيران عن السياسة، وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مارس إلى مستوى قياسي وسط دعوات للمقاطعة.

واتهمه مرشحو بيزشكيان الخمسة - وجميعهم من المحافظين - بعرض ولاية ثالثة لرئاسة حسن روحاني، الذي انقلبت استراتيجيته الدبلوماسية والاقتصادية رأسًا على عقب بسبب قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض أقصى قدر من العقوبات على إيران.

وأدى القلق من أن يكون أداء الإصلاحي جيدًا بما يكفي لفرض إجراء جولة إعادة إلى تكهنات بأن اثنين على الأقل من المرشحين الخمسة سيستقيلون قبل الانتخابات.

وقال ظريف، الذي كان يتحدث في اجتماعات يوم الثلاثاء إلى جانب بيزشكيان، إنه تم التخطيط لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الستة الأولى من رئاسة جو بايدن في عام 2021، ولكن تم منعه بسبب اغتيال إسرائيل للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده وقرار إيران.

ووافق البرلمان على قانون يلزم إيران بخرق القيود التي فرضها الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.

وزعم أيضًا أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي، لأن الدولة الوحيدة التي استفادت منه هي إيران، مضيفًا أنه في العامين الأولين من الاتفاق تمتعت إيران بتضخم من رقم واحد وأسعار فائدة مع تخفيف العقوبات.

وشدد بيزشكيان على أنه من الضروري أن تفتح إيران أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي لمساعدتها على تحقيق هدف النمو بنسبة 8%، وفي مناظرة تليفزيونية استمرت أربع ساعات حول الاقتصاد يوم الإثنين الماضي، قال إن الصين لا تستثمر في إيران بسبب إدراجها على القائمة السوداء من قِبل فريق العمل المالي الدولي أثناء محاولته ربط الفشل الاقتصادي في الداخل بالعزلة السياسية للبلاد.

وقد حاول بيزشكيان إقناع الشباب، وأصدر مقطع فيديو مدته 27 دقيقة، وهو يناقش مع إحدى المجموعات التي أخبرته أنهم يدرسون لمغادرة البلاد، لأنه لا يمكن إنقاذ إيران بالديمقراطية. وقد أثار الازدراء في إحدى المناسبات لأنه قال أمام اجتماع طلابي في طهران إن سبب وقوفه هو تشجيع الناس على التصويت، وبالتالي تبديد وجهة نظر المجتمع الدولي بأن الإيرانيين لا يصوتون بسبب معارضتهم للنظام.

وانتقد سكرتير الجمعية الإسلامية بجامعة شريف بيزشكيان: "إنك ترى نفسك كطبيب جاء ليقوم بإجراء تنفس صناعي لجسد الديمقراطية الذي لا حياة فيه؛ في حين أن هذه الجثة في طريقها ليس إلى غرفة العلاج بل إلى المقبرة".

ولم يخرج ضد الحجاب الإلزامي، بل انتقد تطبيقه قائلًا: "لا يمكنك تنفيذ فكر بالقوة. ما أؤمن به كإنسان هو خدمة الناس. هذه الطريقة لن تذهب إلى أي مكان ولا ينبغي لنا أن نكره بعضنا البعض. وبقدر ما أستطيع سأوقف دوريات الإرشاد".

وقد تعرضت حملته لانتقادات لاستخدامها أغنية "من أجل" التي لحنها شيرفين حاج بور خلال احتجاجات المرأة والحياة والحرية، أصبحت الأغنية نشيد الحركة الوطنية بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت عشرات الملايين من المشاهدات.

وتم بعد ذلك اعتقال حاجي بور وحكم عليه بالسجن بتهم "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية" و"التحريض على الاضطرابات" من خلال الأغنية.

ولم يتم نشر أي استطلاعات للرأي موثوقة، لكن يُعتقد أن المنافسين المحافظين الرئيسيين لبيزشكيان هما القائد السابق للحرس الثوري ورئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، والرئيس النووي السابق في إيران.