الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمجد الوكيل لـ"الدستور": الطاقة النووية لا تتأثر بالتقلبات السعرية

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن الطاقة النووية هى مصدر نظيف، وهى طاقة خضراء لايصاحبها اي انبعاثات كربونية  تحافظ على البيئة والمتجمع.

وأشار الوكيل خلال الندوة التي أقيمت في جريدة الدستور بعنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة" إلى أن الطاقة النووية هى طاقة موثوقة لاتتاثر بالتقلبات السعرية، وحول تاثير التقلبات السعرية للوقود النووي ذكر أن نسبة تأثير التقلبات السعرية كوقود نووي في سعر كيلو وات ساعة المنتج، يتراوح من 5 إلى 10%، وتاثيره على كيلوات ساعة لاتزيد علي 10%، في حين أن الوقود الاحفوري مضاعفة السعر الطاقة 100% يؤثر بـ70% على تكلفة الكيلووات/ ساعة.


وحضر د. أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ندوة تحت عنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة" تلبية لدعوة "الدستور"؛ لتعريف المواطن المصري بالجهود التي تبذلها أجهزة ووزارات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتقدم المحرز بمشروع المحطة النووية بالضبعة ودور المشروع في تحقيق الاستدامة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نشر الثقافة النووية؛ لتوعية الجمهور وتوطيد التقبل الجماهيري ونشر الوعي بالمشروع وأهميته.

حضر من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد رمضان بدوى، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة واللواء يسن صيام، مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن والإعلام، والدكتور محمد دويدار مدير مشروع الضبعة النووي، وتامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عطية - النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي.

بدأت الندوة بمحاضرة تحت عنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة" ألقاها د. أمجد الوكيل تحدث خلالها عن أهمية الطاقة النووية ومدي الحاجة إليها، وعرض نبذة تاريخية عن مشروع الضبعة النووي لإلقاء الضوء على التاريخ العميق للدولة المصرية في هذا المجال.

الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية الطاقة النووية التنمية المستدامة وقود نووي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

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