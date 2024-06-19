ضمن شبكة القطارات السريعة.. مصر تتسلم أول قطار فائق السرعة أكتوبر المقبل

تتسلم مصر أول قطار فائق السرعة ضمن القطارات التي سيتم تشغيلها على شبكة القطارات السريعة التي تنشئها وزارة النقل وتمتد بأطوال تصل لـ2000 كم، وسيعمل القطار على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة - الإسكندرية - مطروح"، ويصل القطار خلال أكتوبر المقبل حسب تصريحات وزير النقل.

وتبلغ أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة 2000 كم ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وينفذ تحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكية، ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ مطروح) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعًا لتحالف شركات سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب والتي تقوم بتركيب كافة أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكية (أنظمة الجر الكهربائي/ الإشارات/ الاتصالات/ التحكم).

كما تقوم سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة، حيث إنه جارٍ تصنيع عدد 41 قطارًا سريعًا طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم/ الساعة وسرعة تشغيلية 230 كم/ الساعة، و94 قطارًا إقليميًا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم/ الساعة وسرعة تشغيلية 160 كم/ الساعة و41 جرارًا كهربائيًا فيكترون بسرعة تشغيلية 120 كم/ الساعة.

جدير بالذكر أن منظومة القطار الكهربائي السريع، ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وتساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية، وبجانب تغطية الشبكة لأنحاء الجمهورية، ستكون شرايين تنمية وتخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

كما تخلق شبكة القطارات السريعة محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.