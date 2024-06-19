الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبت.. "شُعبة عمارة" تعتمد رأيها فى مسودة لائحة مزاولة مهنة الهندسة

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

وجهت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، دعوة لأعضاء جمعيتها العمومية للمشاركة في جلسة عرض واعتماد رأي شعبة العمارة في مسودة لائحة مزاولة المهنة المعلنة للمناقشة وإبداء الرأي منذ شهر أبريل 2024.

وأوضحت الشعبة أن انعقاد الجلسة سوف يكون يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 -الساعة 6.00 مساء بقاعة اللواء مغاوري - الدور السادس مبنى النقابة العامة.
 

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اجتماع حاسم للجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين في الإسكندرية لمناقشة اللائحة الجديدة

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"المهندسين" تعقد الاجتماع الأول لمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة

هيئة مكتب النقابة العامة تلتقي برؤساء النقابات الفرعية 


فيما أكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين حرصه وهيئة مكتب النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية وتطويرها وتذليل أيه عقبات تواجهها، وقال: "نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين".


وأضاف: "لا نتدخل في إدارة النقابات الفرعية ولا نتغول على صلاحيات مجالسها، ونتعاون جميعًا في الحفاظ على أموال المهندسين واستثمار أصول النقابة على الوجه الأكمل".


جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية، وشارك فيه الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيلا النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والدكتور مهندس معتز طلبة - أمين الصندوق،  والمهندس كريم الكسار-الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

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