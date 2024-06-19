السبت.. "شُعبة عمارة" تعتمد رأيها فى مسودة لائحة مزاولة مهنة الهندسة

وجهت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، دعوة لأعضاء جمعيتها العمومية للمشاركة في جلسة عرض واعتماد رأي شعبة العمارة في مسودة لائحة مزاولة المهنة المعلنة للمناقشة وإبداء الرأي منذ شهر أبريل 2024.

وأوضحت الشعبة أن انعقاد الجلسة سوف يكون يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 -الساعة 6.00 مساء بقاعة اللواء مغاوري - الدور السادس مبنى النقابة العامة.



هيئة مكتب النقابة العامة تلتقي برؤساء النقابات الفرعية



فيما أكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين حرصه وهيئة مكتب النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية وتطويرها وتذليل أيه عقبات تواجهها، وقال: "نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين".



وأضاف: "لا نتدخل في إدارة النقابات الفرعية ولا نتغول على صلاحيات مجالسها، ونتعاون جميعًا في الحفاظ على أموال المهندسين واستثمار أصول النقابة على الوجه الأكمل".



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية، وشارك فيه الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيلا النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والدكتور مهندس معتز طلبة - أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار-الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.