رئيس جامعة سوهاج يشكر الأطقم الطبية بالمستشفيات على رعاية المرضى خلال إجازة العيد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته المفاجئة، عصر اليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك لمستشفى الطوارئ بالمقر الجديد، على سعي إدارة الجامعة لإرضاء المواطنين وزيادة كفاءة الخدمات العلاجية والطبية المُقدمة للمرضي المترددين على المستشفيات الجامعية، وألا نتوقف عن التطوير المستمر فى الأداء.

وقال النعماني، إن زيادة الإقبال على المستشفيات الجامعية تؤكد ثقة المواطنين بها وفيما تقدمه من خدمات علي مستوي عال من الجودة والكفاءة، لذا علينا أن نتحمل الأعباء الكبيرة التى تلقى على كاهلنا لخدمة المواطنين فى إطار الدور المجتمعى للجامعة، مطالبًا بضرورة مساندة كافة مؤسسات المجتمع للمستشفيات الجامعية لأداء دورها الطبي والخدمي علي أكمل وجه، خاصة أنها تستقبل الآلاف من المرضى شهريًا، من محافظة سوهاج وكافة محافظات الصعيد المجاورة.

وحرص النعماني خلال جولته على مقابلة المرضى وذويهم والاستماع منهم؛ للوقوف على تقييمهم للخدمات التي يقدمها المستشفى وحسن استقبال المرضى، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، موجهًا بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.



وأشاد النعماني خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات سوهاج الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى خلال فترة إجازة العيد.

جدير بالذكر أن الجولة شملت قسم الحوادث والإصابات، استقبال الباطنة واستقبال الأطفال، الصيدلية الداخلية، وقسم الأشعة العادية والمقطعية.