الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات لرفع المخلفات من الميادين

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اليوم الأربعاء، حملات تنوعت ما بين نظافة ورفع مخلفات وصحية، بجانب إجراء عمليات إنقاذ على الشواطئ بالمناطق الساحلية وإعادة تائهين، وذلك في إطار عدم تعكير الصفو خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ففي محافظة أسيوط، أكد المحافظ عصام سعد، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وخاصة خلال إجازة العيد، وبصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وأضفاء المظهر اللائق بالمحافظة، لافتًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع 800 طن مخلفات خلال يوم واحد، حيث نفذت الوحدات المحلية بمراكز بمراكز الغنايم وديروط والقوصية وأبنوب والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية، وخاصة الموجودة بالقرب من المنشأت الحيوية كالمستشفيات والمدارس، كما تمت تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى بالجليدر وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية، وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة رئيس مركز ومدينة الغنايم مصطفى علي ورئيس مركز ومدينة ديروط محمود نجار عطا ورئيس مركز ومدينة القوصية محمد عزت ورئيس مركز ومدينة أبنوب خالد عبدالرءوف ورئيس مركز ومدينة البداري محمد حسن الديب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كل الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

كان المحافظ، أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وفي محافظة أسوان، صرح مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة الدكتور مصطفى أبوالمجد، بأن الحملات الصحية التى نفذتها أجهزة الرقابة الصحية بالمحافظة، من خلال إدارة الطب الوقائى وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، على الأسواق، والتى استهدفت المحال التجارية وأماكن بيع الأغذية والمشروبات، خلال عيد الأضحى المبارك، أسفرت من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة، والتى تقدر بنحو 574 كيلو جرامًا، بجانب 245 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة تغير خواصها، وتقرر إعدام الكميات المضبوطة بعد صدور قرار من النيابة العامة في هذا الشأن.

وأوضح أبوالمجد، أن الحملات تم تنفيذها، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور محمد سعيد، واستهدفت المرور على 190 منشأة غذائية حتى الآن، تم خلالها سحب 38 عينة غذائية للتحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف أنه تم تحرير (110) محاضر غش تجاري وشهادة صحية، ونظافة وبيئة، مشيرًا إلى أنه تمت كذلك التوصية بغلق (117) منشأة غذائية تدار بدون ترخيص، ولأسباب متعلقة بالتلوث البيئي والصحي.

وفي محافظة دمياط، صرح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله، بأن شاطئ مدينة دمياط الجديدة، شهد إقبالًا متزايدًا من سكان المدينة وروادها الذين توافدوا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبار، وسط استعدادات مكثفة من جهاز المدينة لاستقبالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور المهندس عاصم الجزار، وتعليمات نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس أمين غنيم، بتوفير جودة حياة وكل سبل الراحة وكل الخدمات لسكان المدينة وروادها خلال موسم صيف 2024.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تزويد منطقة الشاطئ سواء العام أو الخاص أو شاطئ قادرون بلاج لذوى الهمم بـ(35) برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بجانب التعاقد مع (40) منقذًا مؤهلين منتشرين بطول الشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء، وتم اختيارهم بعناية فائقة بمعرفة متخصصين من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وتم عقد دورات تثقيفية مكثفة لهم فى الإسعافات الأولية وسرعة التعامل مع حالات الغرق، ومدهم بالمعدات والأدوات اللازمة المستخدمة في الإنقاذ، كما أن هناك خيمة لتجميع الأطفال التائهين وسط منطقة الشاطئ، مضيفا أن منطقة الشاطئ، مزودة بمبان إدارية تقدم جميع الخدمات ( نقطة إسعاف، نقطة شرطة )، بجانب مبني إدارة الشاطئ.

وأشار إلى أن هناك خطة تأمين يقوم بتنفيذها مسئولي إدارة الشاطئ، حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ (181) حالة من الغرق، وتسليم (158) طفلًا تائهًا إلى ذويهم.

وفي السياق ذاته، ناشد رئيس الجهاز المصطافين ورواد الشاطئ، بضرورة الالتزام بالمناطق الآمنة بالشاطئ، حيث أن رجال الإنقاذ يغطون كل المساحات المخصصة للسباحة بشاطئ المدينة، وعدم السباحة خارج الحدود غير المؤمنة برجال الإنقاذ، مؤكدًا أن جهاز المدينة أهاب مرارًا وتكرارًا برواد الشاطئ، بضرورة الالتزام بالمناطق المؤمنة تحت إشراف رجال الإنقاذ المنتشرين بطول الشاطئ، ومن خلال لوحات إرشادية بعدم نزول البحر خارج نطاق منطقة التأمين للحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المصطافين ورواد منطقة الشاطئ.