الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوة الضاربة حاضرة فى تشكيل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

فيوتشر وسيراميكا
فيوتشر وسيراميكا

يلتقى فريقا مودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا بعد قليل فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة من كلال الفريقين لتحقيق الفوز من اجل التقدم فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، خاصة فى ظل وجود مدربين على قدر كبير من الخبرة سواء طلعت يوسف أو أيمن الرمادى.

 

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط وسط: غنام محمد، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أرنولد ايبا

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، الحاجي باري، باسم علي، محمد ربيعة، أحمد عاطف، محمد فاروق، علي زعزع، محمد نصير

كما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر  ضمن مباريات الجولة ال 26 الدوري العام.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. 

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - نور علاء - محمد توني - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - چون ايبوكا.

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الاسبوع ال٢٦ من دوري نايل.

 

 

الدوري الممتاز سيراميكا فيوتشر التشكيل مباريات اليوم

مواد متعلقة

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025

المصرى يبعد الزمالك عن المنافسة على الدورى ويسقطه بهدفين

الأكثر قراءة

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

وصول جثمان مشجعة الأهلى لصلاة الجنازة عليها بحضور مجلس إدارة النادى

عاجل.. مصدر ببعثة الحج: لا مفقودين بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

وسط الطبيعة الإيطالية.. أول ظهور لـ جميلة عوض بعد زواجها (صور)

توقعات بخفض الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة