القوة الضاربة حاضرة فى تشكيل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

يلتقى فريقا مودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا بعد قليل فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة من كلال الفريقين لتحقيق الفوز من اجل التقدم فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، خاصة فى ظل وجود مدربين على قدر كبير من الخبرة سواء طلعت يوسف أو أيمن الرمادى.

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط وسط: غنام محمد، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، الحاجي باري، باسم علي، محمد ربيعة، أحمد عاطف، محمد فاروق، علي زعزع، محمد نصير

كما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن مباريات الجولة ال 26 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - نور علاء - محمد توني - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - چون ايبوكا.

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الاسبوع ال٢٦ من دوري نايل.