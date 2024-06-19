الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التكنولوجيا فى الأسواق الناشئة.. دور الاستثمارات الأجنبية فى تعزيز التطور الاقتصادى

التطور الاقتصادي
التطور الاقتصادي

كشف الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز التطور الاقتصادي.

وقال، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء: “إن مجموعة العشرين الاقتصادية أصبح بها جزء كبير من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وهؤلاء ضخوا استثمارات في منتجات كثيرة”.

وأضاف أن هناك تغييرًا حدث في استثمارات الدول الـ7 الرئيسية مع وجود اقتصاديات ناشئة مثل الصين أو الهند التي تنمو بأرقام كبيرة جدًا، وأصبحت الصين والهند مصدرًا جديدًا للاستثمارات وكذلك على قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن هناك 13% من الاقتصاد الصيني من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الصين أنفقت في آخر 10 سنوات حوالي 2 تريليون دولار على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

خبير تكنولوجيا المعلومات التطور الاقتصادي اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل.. 4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

وصول جثمان مشجعة الأهلى لصلاة الجنازة عليها بحضور مجلس إدارة النادى

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

وسط الطبيعة الإيطالية.. أول ظهور لـ جميلة عوض بعد زواجها (صور)

زيادة أعداد صكوك الأضاحى بأوقاف الوادى الجديد لـ119

التحريات تكشف وجود إصابات فى جثة مسن عثر عليها بأرض اللواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "اسرائيل" عتبة "الغموض النووي" ؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة