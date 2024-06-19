التكنولوجيا فى الأسواق الناشئة.. دور الاستثمارات الأجنبية فى تعزيز التطور الاقتصادى

كشف الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز التطور الاقتصادي.

وقال، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء: “إن مجموعة العشرين الاقتصادية أصبح بها جزء كبير من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وهؤلاء ضخوا استثمارات في منتجات كثيرة”.

وأضاف أن هناك تغييرًا حدث في استثمارات الدول الـ7 الرئيسية مع وجود اقتصاديات ناشئة مثل الصين أو الهند التي تنمو بأرقام كبيرة جدًا، وأصبحت الصين والهند مصدرًا جديدًا للاستثمارات وكذلك على قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن هناك 13% من الاقتصاد الصيني من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الصين أنفقت في آخر 10 سنوات حوالي 2 تريليون دولار على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.