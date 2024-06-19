حزب الجيل بالإسكندرية ينعى مشجعتى نادى الأهلى

نعى الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، مشجعتى نادى الأهلى، حيث تلقينا جميعًا صدمة مؤلمة عقب نهاية مباراة نادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندري، التي احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية بالأمس، خبر وفاة مُشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح اللتين وافتهما المنية بعد المباراة فى حادث أثناء عبورهما الطريق.



تقديم العزاء للخطيب

وأكد عوض أننا نعزى أنفسنا وأسر الفقيدتين، كما نتقدم بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى ومجلس إدارته وجمهور نادى الأهلى، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.