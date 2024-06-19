وصول جثمان مشجعة الأهلى لصلاة الجنازة عليها بحضور مجلس إدارة النادى

وصل منذ قليل جثمان مشجعة الأهلي نرجس صالح، لصلاة الجنازة عليها في باب الشعرية، بحضور مجلس إدارة النادي، محمد الجارحي، وخالد مرتجي، وسط حزن شديد من الأهالي وأصدقائها.

لقيت مشجعتا نادي الأهلي، نورهان ناصر ونرجس صلاح، مصرعيهما، مساء أمس الثلاثاء، بعد صطدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، واحتجازه في قسم شرطة العامرية، وعرض السائق على النيابة العامة صباح اليوم، للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

جنازة نرجس صالح

جنازة نرجس صالح