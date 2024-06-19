الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن نصر الله: أسهمنا فى استنزاف القوات الإسرائيلية.. وتل أبيب تتخفى الخسائر

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إننا أسهمنا في استنزاف القوات الإسرائيلية، وتل أبيب تعمل على إخفاء الخسائر.

وأضاف نصر الله، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجبهة اللبنانية لها تأثير كبير في مسار المعركة ضد إسرائيل، كما أنها تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال، مشيرًا إلى أننا لا نسعى للدخول في حرب شاملة مع إسرائيل.

وأكد نصر الله، أن حزب الله نجح في إشغال أكثر من 100 ألف جندي وضابط إسرائيلي في جبهة الشمال.

حسن نصر الله استنزاف القوات الإسرائيلية تل أبيب القاهرة الإخبارية الجبهة اللبنانية حرب شاملة الاحتلال

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